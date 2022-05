Kiel

Eigentlich arbeitet Tim Jensen im Finanzministerium. Statt in seinem Büro in Kiel sitzt der Modulbetreuer für die Personalsoftware des Landes nun aber ein- bis zweimal pro Monat im Co-Working-Space in Gettorf. „So muss ich – im Sinne des Umweltgedankens – nicht immer mit dem Auto nach Kiel fahren“, sagt der 43-Jährige. Im „Gettwork“ ist der Pendler von zu Hause in zehn Minuten mit dem Rad. Die Miete für den Schreibtisch zahlt sein Arbeitgeber.

100 000 Euro lässt sich Schleswig-Holstein derzeit ein Pilotprojekt kosten. Es erlaubt allen Beschäftigten der obersten Landesbehörden, sich tageweise in Co-Working-Spaces einzumieten. Das Land kooperiert mit der Kieler Genossenschaft Coworkland, in der sich die Betreiber der flexiblen Gemeinschaftsbüros zusammengetan haben und eine gemeinsame Buchungsplattform anbieten.

Land will auf diesem Weg ländliche Räume stärken

„Wir stärken damit die Attraktivität Schleswig-Holsteins als Arbeitgeber, indem wir unseren Beschäftigten die Vorteile des wohnortnahen Arbeitens ermöglichen“, begründet Staatskanzleichef Dirk Schrödter das Vorhaben. „So verbessern wir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und leisten zugleich einen Beitrag, ländliche Räume zu stärken.“ Zudem könne CO2 eingespart werden.

Jensen landete in der Pandemie-Zeit das erste Mal im Co-Working-Space, weil er sich sein Büro im Ministerium nicht mehr mit Kollegen teilen durfte und zu Hause keinen richtigen Arbeitsplatz hatte. „Ich würde mir wünschen, dass das Angebot erhalten bleibt“, sagt der 43-Jährige. Ihm gefällt der Austausch mit Leuten aus ganz anderen Branchen. Zudem treffe er oft auf Kollegen von Altenholzer IT-Dienstleister Dataport, die er bei Fragen ansprechen könne.

Bayern und Hessen haben eigene Büros auf dem Land Andere Bundesländer haben andere Ansätze, um Pendler zu entlasten. In Bayern gibt es beispielsweise die sogenannten „Behördensatelliten“. Das sind landeseigene Co-Working-Spaces im ländlichen Raum, in denen Beschäftigte des Freistaates, die sonst eine Anfahrt von mehr als 50 Kilometern zu ihrer Dienststelle haben, arbeiten können. Ein ähnliches Modell fährt Hessen. Auch Nordrhein-Westfalen hat gerade angekündigt, in Aachen und Duisburg dezentrale Co-Working-Spaces für Beschäftigte der Landesverwaltung aufzubauen.

Hannah Greve, die im Bereich Organisation der Staatskanzlei arbeitet, hat das Coworkhaus im Kieler Anscharpark gerade zum ersten Mal für einen Workshop genutzt. „Bei uns sind Besprechungsräume immer knapp, deswegen haben wir eine Ausweichmöglichkeit gesucht.“

Es sei eine andere Arbeitsatmosphäre gewesen als im eigenen Haus, weil man sich außerhalb des normalen Umfelds ganz auf den Workshop konzentrieren konnte. Andere Landesbedienstete nutzen das Angebot, um Freizeitaktivitäten an anderen Orten als ihrer Dienststelle besser mit dem Job vereinbaren zu können.

Staatskanzlei zufrieden mit erster Resonanz

Die Resonanz ist laut Schrödter gut. „Beschäftigte aus verschiedensten Ministerien haben das Angebot schon genutzt. Die Altersgruppen waren breit gestreut“, bestätigt Coworkland-Geschäftsführer Ulrich Bähr.

Den Startschuss für die dreimonatige Testphase gab das Land zuerst im Oktober 2021, damals hatten sich gleich 50 Landesbedienstete einen Platz gebucht. Weil aber die Corona-Zahlen in die Höhe schnellten, ebbte das Interesse ab. Deshalb wurde der Projektzeitraum auf Mitte April bis Ende Juli verlegt. „Anschließend erfolgt eine umfassende Evaluation des Projektes und eine Entscheidung, ob und wenn ja, in welcher Form eine Verstetigung von Co-Working erfolgt“, so Schrödter.

Aus seiner Sicht müssen in der Verwaltung flexible Arbeitsformen vorangetrieben und in Zukunft auch neue Raumkonzepte umgesetzt werden. In diesem Zusammenhang sei es auch das Ziel, Büroflächen zu reduzieren. „Ich könnte mir vorstellen, einen Co-Working-Space auch sonst zum Arbeiten mal in Anspruch zu nehmen. Im Homeoffice habe ich keinen eigenen Schreibtisch, sondern sitze nur am Esstisch“, sagt Greve.

Zwar sei der Weg für die 31-Jährige in die Staatskanzlei etwa genauso weit wie in das Kieler Coworkhaus. Aber: „Wir haben keine festen Büros mehr, sondern teilen uns mit acht Kolleginnen und Kollegen sechs Arbeitsplätze.“ Das klappe in der Regel gut, weil mindestens zwei Personen im Homeoffice sitzen. Ein Platz im Co-Working-Space könnte aber praktisch sein, wenn es mal zu Überschneidungen komme.

Auch Hannah Greve begrüßt das Angebot ihres Arbeitgebers. Wenn die Verfügbarkeit allerdings dazu führte, dass sie irgendwann gar kein Büro mehr in der Staatskanzlei benutzen kann, empfinde sie das als Nachteil.