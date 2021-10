Felde

Wie eine grüne, gewaltige Ruine ragt der Supermarkt in der Nähe von Felde in die Luft. Der Eingang oval und meterhoch, die Wege braun und verschmutzt, das Dach so löchrig, dass die Sonne durchscheint. Mittendrin steht Vivien Hauser. Sie ist auf der Suche nach Essen, nach Pilzen. Im Supermarkt, der eigentlich ein Wald ist. Ein Supermarkt, der ganz eigenen Regeln folgt und sogar lebensgefährlich werden kann – wenn man nicht weiß, wie man hier richtig einkauft.

Richtige Ausrüstung ist beim Pilzesammeln im Wald wichtig

Hauser, 54 Jahre alt, gebürtige Kielerin, ist Vorsitzende des Vereins Kieler Pilzfreunde. Im Herbst, zur Pilzhochsaison, ist sie viel in den Wäldern im Kieler Randgebiet unterwegs, sammelt Pilze und anderes Essbares. Der Wald wird für sie zum Supermarkt – ohne Kasse allerdings. So auch an diesem Nachmittag im Oktober. Ausgestattet mit einem Korb und Gummistiefeln läuft Hauser ins Grün bei Felde hinein. Andere Schuhe? Keine gute Idee. „Man kann schnell irgendwo einsacken“, sagt Hauser.

Sie weiß, wovon sie redet. Pilze sammelt sie, seit sie fünf Jahre alt ist. Der Wald ist für sie fast wie ein zweites Zuhause. Zielstrebig steuert Hauser auf eine lichte Stelle zu. Ein guter Ort, um Pilze zu finden. Hier, abseits vom Waldweg, ist der Boden mit Pilzen unterschiedlicher Form, Farbe und Größe übersät. Aber: „Nicht essbar“, „bitter“, „giftig“ lauten Hausers Urteile. Die Regale im Wald-Supermarkt können auch mal leer sein. „Manchmal“, sagt Hauser, „findet man fast nichts.“ An anderen Tagen ist ihr Korb innerhalb von 15 Minuten gut gefüllt.

2021 ist ein sehr gutes Pilzjahr

An diesem Tag ist Ersteres zum Glück nicht der Fall. Ein weißer Pilz schaut aus dem braunen Laub hervor. Ein Scheidenstreifling, „sehr fein im Geschmack“, sagt Hauser. Der Beginn einer erfolgreichen Pilzsuche. Weniger Meter weiter sprießen rund ein Dutzend Flaschenstäublinge aus dem Boden, daneben Rötliche Lacktrichterlinge. Kein Wunder. „Das Jahr 2021 ist das beste Pilzjahr seit einigen Jahren“, sagt Hauser. Sie wusste das schon Monate vorher, der feuchte Frühling war ein Vorbote. Witterungsbedingungen, bei denen Pilze sich wohlfühlen.

Der erste gute Fund bei der Pilzsuche mit Vivien Hauser: Ein Scheidenstreifling hat sich am Waldboden versteckt. Quelle: Frank Peter

Hauser ist jetzt in Fahrt. In fast unheimlicher Geschwindigkeit sieht sie Pilze, teilweise aus vielen Metern Entfernung, und kann sie direkt zuordnen. Das Auge einer Expertin. Mit einem Taschenmesser löst sie die Pilze aus dem Boden, auch den Fuß. Einfach nur abschneiden? Keine gute Idee, denn der Fuß kann wichtig sein, um den Pilz von anderen abzugrenzen. Klar, Hauser hat die Erfahrung, sie erkennt giftige Pilze sofort. Aber Anfänger? Für die kann der idyllische Wald-Supermarkt zur tödlichen Gefahr werden.

Verzehr einiger Pilze in Schleswig-Holstein führt zum Tod

Etwa 6000 Pilzarten gibt es in Schleswig-Holstein. Nur 200 davon sind essbar, 200 bis 300 lösen teilweise schwere Magendarm-Beschwerden aus. Und rund 25 sind tödlich. Wie nah ein leckeres Essen und der Tod beieinanderliegen können, zeigt ein vermooster Baumstumpf im Wald. An ihm wachsen etliche braune Pilze.

In diesem Fall: Stockschwämmchen, ein Speisepilz. Es gibt aber einen Doppelgänger, der zwischen den Stockschwämmchen lauern könnte: den Gift-Häubling. „Die beiden Pilze sind schwer voneinander zu unterscheiden“, sagt Hauser. Die tödliche Dosis des gefährlichen Zwillingsbruders liegt bei rund 100 Gramm.

Was also tun, wenn Hauser mit ihrem geschulten Auge nicht dabei ist? „Anfänger sollten einen Pilzkurs machen“, sagt Hauser. Erste Erfahrungen hole man am besten nicht nur mit einem Handbuch. „Wer als Laie Pilze gesammelt hat, sollte vor dem Verzehr außerdem noch mal einen Experten draufschauen lassen“, rät Hauser. Die Kieler Pilzfreunde bieten solche Beratungen kostenlos an.

Zu alte Speisepilze stellen Gefahr dar

In Hausers Pilzkorb landen natürlich nur genießbare Pilze. Wer ihr beim Sammeln zusieht, erkennt Routine. Vorsichtig entfernt sie mit ihren Händen Erde von den Pilzen, damit der Dreck sich nicht festsetzt. „Pilze sollte man am besten nicht waschen“, sagt sie. Deswegen die Reinigung vor Ort.

Einmal teilen bitte: Vivien Hauser schneidet einen Flaschenstäubling durch. Wenn er innen weiß ist, ist er ein köstlicher Speisepilz. Wenn nicht, ist er schon zu alt und sollte nicht mitgenommen werden. Quelle: Frank Peter

Einen Flaschenstäubling schneidet sie in der Mitte durch, um zu schauen, ob er innen noch weiß ist. „Wenn nicht, ist er zu alt und muss hierbleiben“, sagt sie. Denn verdorbene Pilze können giftig sein. Auch genießbare Pilze lässt Hauser teilweise stehen, sodass sich diese fortpflanzen können.

Pilze dürfen nur in geringen Mengen gesammelt werden

Zu viele darf sie ohnehin nicht sammeln. Ein voller Einkaufswagen ist im Wald-Supermarkt tabu. Laut Bundesnaturschutzgesetz darf zwar jeder unter anderem Pilze, Früchte und Heilkräuter im Wald mitnehmen. Allerdings nur an Stellen, die keinem Betretungsverbot unterliegen. Und: nur in geringen Mengen für den persönlichen Gebrauch. „Der Begriff ‚geringe Mengen’ ist nicht näher definiert“, heißt es vom schleswig-holsteinischen Umweltministerium. „Ein körbeweise Sammeln ist hierüber aber nicht abgedeckt.“

Ohne Genehmigung dürfen gesammelte Pilze zudem nicht verkauft werden. Wer dagegen verstößt, muss mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 10 000 Euro rechnen. Hausers Faustformel: ein Kilo Pilze pro Tag und pro Person.

Pilze können das ganze Jahr über gesammelt werden

Zufrieden mit der Ausbeute stapft sie durch Äste und Blätter wieder aus dem Wald. Bleibt noch eine Frage: Wie sind eigentlich die Öffnungszeiten des Wald-Supermarkts? „Pilze kann man das ganze Jahr über sammeln“, sagt Hauser. Aktuell, zur Hochsaison, aber natürlich besonders gut. Das Saisonende wird durch den ersten Bodenfrost eingeläutet. Der Wald hat aber noch viel mehr zu bieten. Neben Pilzen nimmt Hauser im Oktober Haselnüsse, Bucheckern und Brennnesselsamen mit.

Das Angebot ist auch in anderen Jahreszeiten groß und vielfältig, diverse Früchte und Wildkräuter können im Wald geerntet werden. Der Wald-Supermarkt hat das ganze Jahr hindurch geöffnet. Aber so schön das Einkaufen hier, mitten in der Natur, auch ist – an die vielen Hausregeln müssen sich die Kundinnen und Kunden beim ersten Besuch erst mal gewöhnen.