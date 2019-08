Pinneberg

Ein 24-Jähriger schwebt nach einem Unfall mit seinem E-Roller in Lebensgefahr. Der Mann fuhr in Pinneberg auf einem Radweg auf der falschen Straßenseite, als er in Höhe einer Fußgängerampel stürzte. Beim Durchfahren einer Senke verlor der Mann offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte zu Boden.

Dabei stieß er so heftig mit dem Kopf auf den Bordstein, dass er sich lebensgefährliche Verletzungen zuzog. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in ein Hamburger Krankenhaus.

E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Der Unfall ereignete sich bereits am Freitag gegen 17 Uhr, wie die Polizei am Montagmittag mitteilte. „Für das Fahrzeug bestand kein Versicherungsschutz“, sagte ein Polizeisprecher. „Angaben über die gefahrene Geschwindigkeit sowie die technisch mögliche Höchstgeschwindigkeit können derzeit nicht gemacht werden.“

Von jad/RND