Pinneberg

Der Mann war aus dem Ausland eingereist. Am Abreiseort wurde er zuvor negativ getestet und soll nach eigenen Angaben nach seiner Ankunft in Deutschland direkt in sein Zuhause im Kreis Pinneberg gefahren sein. Mittlerweile schlugen sowohl ein Schnelltest, als ein PCR-Test positiv an. Eine weitere Person aus dem familiären Umfeld des Mannes hat sich ebenfalls infiziert.

Bei weiteren Untersuchungen des Virenstamms im Labor wurde der Spike-Protein Aminosäureaustausch L452R nachgewiesen. Bei diesem Aminosäureaustausch handelt es sich um einen deutlichen Hinweis auf die besorgniserregende SarsCov2-Variante Delta oder Epsilon.

Das teilte der Kreis Pinneberg am Mittwoch mit. Bereits am Montag hatte es im Kreis Pinneberg bei einem anderen Patienten Hinweise auf eine Infektion mit der Delta-Variante gegeben.

Delta-Variante in Deutschland noch nicht stark ausgeprägt

Bislang spielte die Delta-Variante in Deutschland nach Daten des Robert Koch-Instituts eine untergeordnete Rolle. Ihr Anteil an untersuchten Proben aus der Woche vom 17. bis 23. Mai betrug 2,1 Prozent. Das geht aus einem RKI-Bericht vom Mittwoch, 2. Juni, hervor. Es dominiert mit 93 Prozent die Alpha-Variante. Als Alpha-Variante wird die zunächst in Großbritannien entdeckte Variante B.1.1.7 bezeichnet.

Im Kreis Pinneberg gibt es seit Beginn der Coronavirus-Pandemie 10498 bestätigte Fälle, 9985 gelten als genesen, 366 Personen sind in Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Somit sind aktuell 147 Personen mit Corona infiziert.