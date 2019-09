Pinneberg

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, krabbelte das Mädchen gegen 16 Uhr im Garten ihrer Großmutter im Baumschulenweg in Pinneberg. Aus Richtung Helgolandstraße soll dann ein bislang unbekannter Hund durch die Hecke in den Garten gelangt sein.

Er biss dem Kleinkind ins Gesicht und verletzte es dabei leicht. Danach lief der kleine, schwarze Mischlingshund mit langem Fell wieder davon. Die Mutter fuhr mit ihrer Tochter zum Kinderarzt und ließ die Bisswunden ambulant versorgen.

Polizei ermittelt nach Biss ins Gesicht

Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und sucht Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Hund geben können.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Pinneberg unter der Telefonnummer 04101-2020.