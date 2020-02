Pinneberg

Nach einem Raubüberfall auf einen Getränkemarkt in Pinneberg hat die Polizei einen 14-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Am 11. Januar hatte ein Unbekannter mit einer schwarzen Pistole vom Kassierer des Marktes verlangt, ihm das Bargeld aus seiner Kasse auszuhändigen.

Die anschließende Fahndung nach dem geflüchteten Täter blieb zunächst erfolglos. Nachdem der Tatverdächtige jedoch erneut von Zeugen im Supermarkt gesichtet wurde, gelang der Polizei am Samstag die vorläufige Festnahme des Jugendlichen, so die Polizei am Donnerstag.

Von RND/dpa