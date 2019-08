Pinneberg

Wie die Polizei mitteilte, wurden am 13. August 2019 Reste von Schafskadavern an zwei unterschiedlichen Altglas/Papier-Containerstellplätzen in Pinneberg aufgefunden. An den Containern in der Haderslebener Straße Ecke Haidkamp wurden Reste zweier Schafskadaver, bestehend aus Kopf, Decke und Innereien gefunden. Ein weiterer Schafskadaver lag am Containerstellplatz Kleiner Reitweg.

Die Ermittler des Umweltschutztrupps vom Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Elmshorn gehen aufgrund der Spurenlage davon aus, dass die Tiere geschächtet worden sind.

Illegal entsorgt: Hausmüll, Farbe, Altöl

Am Containerplatz in der Haderslebener Straße stellten die Beamten zudem illegal entsorgten Sondermüll fest. Darunter befanden sich drei Eimer mit Resten von Binderfarbe, zwei Kanister und ein offenes Gefäß mit Altöl sowie rund 1,5 Kubikmeter Haushaltsmüll und Verpackungen.

Der Umweltschutztrupp ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, das Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie unerlaubten Umgangs mit Abfällen.

Zeugen, die Hinweise zu diesem Fund geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 04121-40920 melden.