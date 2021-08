Kiel

Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) hat sich in den Bundestagswahlkampf eingeschaltet und auf seinem persönlichen Twitter-Account Stellung gegen eine umstrittene Plakataktion bezogen. Auf Großplakaten in zahlreichen deutschen Städten werden die Grünen mit Falschbehauptungen unter dem Schlagwort #GrünerMist in die Nähe Chinas und kommunistischer Diktaturen gerückt.

Hinter den Plakaten mit welker Sonnenblume auf grünem Hintergrund steckt die in Hamburg registrierte Conservare Communicationbs GmbH, ein AfD-nahes Unternehmen. Albrecht droht jetzt auf Twitter mit Konsequenzen, falls der Kölner Außenwerbekonzern Ströer Media, dessen Werbeflächen die Auftraggeber mit ihren Schähplakaten nutzen, nicht das Zustandekommen der Kampagne transparent mache.

Albrecht: „Die Kampagne ist demokratiegefährdend“

„Wenn #Ströer nicht offenlegt, wer die von ihnen veröffentlichte Hetzkampagne gegen #Grüne finanziert hat, sollte dies in jeder Kommune und jedem kommunalen Unternehmen zum Anlass genommen werden, dieser Firma keine weiteren Aufträge mehr zu erteilen“, twitterte Albrecht.

Es handle sich „weder um die Werbung einer Partei“, noch sei es Ströer „wie behauptet, unmöglich, die Schaltung einer solchen Anzeige zu verweigern“. Stattdessen halte er es für naheliegend, dass hier durch Auslandsfinanzierung Einfluss auf die Bundestagswahl genommen werden solle.

Bei #GrünerMist handle es sich um eine Hetzkampagne, die falsche Fakten vorgaukele, der Denunziation diene und demokratiegefährdend sei. „Es ist die Aufgabe von uns allen, auch von der Firma Ströer, dass eine intransparente Finanzierung von Wahlkampagnen nicht stattfindet.“

Nach Kritik an Ströer: Jan Philipp Albrecht in der Kritik

Im sozialen Netzwerk löste Albrecht damit eine lebhafte Debatte aus. „Ein grüner Minister kennt anscheinend auch nicht die staatliche Neutralitätspflicht bei Wahlen“, schrieb ein Nutzer. Das formulierte ein weiterer Nutzer ähnlich: „Pardon, aber ein Minister darf in Deutschland nicht zum Boykott einer Firma aufrufen. Sie sind als Amtsträger zur Zurückhaltung verpflichtet.“

Albrecht wies die Kritik am Donnerstagnachmittag auf Nachfrage der Kieler Nachrichten zurück. Zwar sei auf seinem Twitter-Account seine Funktion als Minister erkennbar. „Er wird aber von mir allein betrieben, nicht vom Ministerium, geschweige denn von meiner Pressestelle.“

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein anderer unterstützte Albrecht zwar, die Kampagne sei tatsächlich „großer Mist“. Nur: „Solange es kein Straftatbestand darstellt, sollte man solche Forderungen lieber lassen und auch nicht weinen, sondern kreativ antworten. Bei den Grünen gibt es bestimmt genügend kreativ-geistige Menschen für ne gute Gegenaktion.“

Lesen Sie auch AfD-nahe Firma startet Schmutzkampagne gegen die Grünen

Der Außenwerbe­konzern Ströer, dessen Werbeflächen die Kampagne mit ihren Großplakaten nutzt, hat auf RND-Anfrage auf sein Informationspapier zum Umgang mit Wahlwerbung verwiesen: „Ströer prüft, ob der Inhalt eines Plakats sittenwidrige oder rechtlich relevante Inhalte enthält“, heißt es da. Das Unternehmen könne „jedoch keine Werbung ablehnen, die nicht gegen Gesetze oder freiwillige Selbst­beschränkungen verstößt“.