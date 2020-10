Kiel

Alle Angler sollen künftig dabei helfen, die Ostseestrände sauber zu halten. Die Aktion „Plastic in the Basket Germany“ startet ein Jahr nach dem Projektstart nun auch an den Küsten Schleswig-Holsteins durch – am Sonnabend, 3. Oktober. Mit neuen Partnern an seiner Seite möchte Initiator Christopher Heiland außerdem die Kommunen in die Pflicht nehmen, sich im Kampf gegen den Müll an den Stränden noch mehr einzubringen.

Heiland will die Idee des dänischen Fliegenfischers Nikolaj Korsholm auch in Deutschland vorantreiben. Korsholm sammelte nach dem Angeln zusammen mit seinen Freunden Plastikmüll am Strand und verbreitete die Aktion unter dem Hashtag „Plastic in the Basket“ in den sozialen Netzwerken. Mit dem Basket ist der Schnurkorb eines Fliegenfischers gemeint. Er sorgt dafür, dass sich die Fliegenschnur nicht so leicht verheddert und sauber aus dem Korb schießen kann.

Die Aktion soll sich aber nicht länger allein an die Fliegenfischerszene richten, sondern an alle Angler. „Es gibt in Deutschland rund sechs Millionen Angler, sie alle könnten Botschafter für den Umweltschutz sein“, sagt Heiland.

Netzbeutel gegen Spende

Um die Petrijünger zu erreichen, hat der Lübecker mit Uwe Kirchhoff, Kurdirektor in Travemünde und Geschäftsführer der Ostseecard, dem Angelgerätehersteller Zebco Europe und Angelsport Moritz drei starke Partner gewonnen. Sie unterstützen die Initiative nicht nur mit unterschiedlichen Marketing-Aktionen, sondern geben zusammen rund 5000 Euro Starthilfe, um zunächst 1000 Netzbeutel herzustellen. Diese können Angler gegen eine Spende in vielen Angelgeschäften des Nordens ab November erwerben. Um die Spenden seriös abzuwickeln, ist „Plastic in the Basket Germany“ mittlerweile ein eingetragener Verein.

„Kommunen sammeln in der Regel den Strandmüll an den hochfrequentierten Bereichen. Angler sind aber eher dort unterwegs, wo sich nicht so viele Touristen aufhalten, somit ergänzen wir uns prima“, sagt Uwe Kirchhoff. Seine Ostseecard ist die Kurkarte von 18 Seebädern in Schleswig-Holstein – von Glücksburg bis nach Travemünde. „Wir wollen mit der Aktion auch Touristen ansprechen. Es ist für uns ein Impuls, noch aktiver im Bereich Umweltschutz zu werden, als wir es jetzt schon sind.“

Heilands Ziel ist es, so groß zu werden, „dass wir die Gemeinden noch mehr in die Pflicht nehmen können, mehr Mülleimer an den entlegenen Stränden aufzustellen“. In Dänemark sei das schließlich auch möglich. Mit den gesammelten Spenden wollen er und sein Team auch größere Umweltprojekte unterstützen.