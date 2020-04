Daniel Günther gerät unter Druck

Kiel

Eigentlich sitzt der SPD-Fraktionschef Ralf Stegner in diesen Corona-Wochen mit am digitalen Kabinettstisch und hält sich mit Kritik entsprechend zurück. Mit gehangen, mitgefangen. Am Donnerstag wurde der Oppositionsführer im Kieler Landtag dann aber doch deutlich.

Die Regierung solle darauf achten, in dieser schwierigen Zeit trotz aller Unterschiedlichkeiten möglichst einheitlich aufzutreten, forderte er. „Es verunsichert, wenn FDP, Grüne und CDU in unterschiedliche Richtungen ziehen. Stabilität und Sicherheit sind wichtig, um die Krise meistern zu können.“ Stegner vermied es, Namen zu nennen. Aber seine Äußerungen zielten klar gegen Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU).

Harmonie in der Koalition brüchig

Auch wenn sich dessen Jamaika-Koalition die größtmögliche Mühe gibt, in der Krise noch geschlossener als sonst aufzutreten, ist die vielbeschworene Harmonie brüchig.

Am Dienstag hatte sich das Kabinett mit Blick auf die Ministerpräsidentenkonferenz am nächsten Tag bis in den späten Abend hinein auf eine gemeinsame Linie zu einem Ausstieg aus den Kontaktbeschränkungen verständigt.

Und insbesondere Wirtschaftsminister Bernd Buchholz ( FDP) hatte immer wieder darauf hingewiesen, dass eine Wiedereröffnung der Läden nicht mit einer Quadratmeterzahl verknüpft sein dürfe. Auch müsse die Politik Gastronomen und Hotels dringend Perspektiven bieten.

"Plötzlich ziehen andere die Strippen"

Nichts davon konnte Günther bisher durchsetzen. Bei seinen Länderkollegen nicht und auch nicht bei der Kanzlerin. Sein Stern, der noch vor einem Jahr so überaus hell strahlte, dass ihn mancher sogar für kanzlerfähig hielt, sei derzeit am Sinken, hieß es gestern aus SPD-nahen Kreisen. „Vor der Krise war Günther bundesweit in den Medien präsent“, sagte einer. Jetzt zögen Personen wie der bayerische CSU-Ministerpräsident Markus Söder die Strippen. „Das dürfte Günther überhaupt nicht passen.“

Kanzlerin wies Günthers Anliegen zurück

Nach einem Bericht der „Bild“-Zeitung hatte Günther gemeinsam mit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet ( CDU) die Wiedereröffnung aller Läden gefordert, also auch mit einer Größe von mehr als 800 Quadratmetern. Die Kanzlerin habe das ausgebremst. Dann wären die neuen Corona-Regeln „nicht mehr ihr Papier“.

Buchholz fordert eine "Entzerrung der Öffnungszeiten"

Zu Hause in Kiel herrscht vor allem in der FDP Unmut. Wirtschaftsminister Bernd Buchholz macht sich für eine vorübergehende Ladenöffnung auch an Sonntagen stark. „Man sollte eine Entzerrung der Öffnungszeiten in den Innenstädten überlegen“, sagte er KN-online mit Blick auf Kundenströme, aber auch auf die An- und Abfahrt des Personals.

Lesen Sie auch: Buchholz will Sonntagsöffnung im Einzelhandel

„Es wäre schon schlau, nicht alle zur selben Zeit in den öffentlichen Nahverkehr hinkommen zu lassen. Dann wären Abstandsgebote nicht zu wahren.“ Sein Appell an den Einzelhandel: Die Geschäfte sollten unterschiedliche Öffnungs- und Schließzeiten vereinbaren. Und die Läden sollten auch an Sonntagen öffnen dürfen, damit an Sonnabenden keine Ballung stattfindet.

Das aber müssten neben den Kirchen auch die Grünen akzeptieren. Die Ministerien waren gebeten, Ausstiegsszenarien aus den derzeit geltenden Corona-Kontaktbeschränkungen zu erarbeiten. Bis vor Kurzen hatte nach Informationen aus dem Wirtschaftsministerium allerdings nur Buchholz geliefert. Das erhöht nicht gerade die Zufriedenheit.

Grüne Themen kommen kaum noch vor

Längst gilt es im Landeshaus als offenes Geheimnis, dass die Grünen die großen Verlierer der Corona-Krise sind. Ihre Öko-Themen, vor Kurzem noch omnipräsent, finden derzeit in der öffentlichen Wahrnehmung so gut wie gar nicht mehr statt. „Entsprechend haben sie das Bedürfnis, sich zumindest koalitionsintern durchzusetzen, so teuer das auch sein mag“, hieß es am Donnerstag aus Jamaika-Kreisen.

Der 1500-Euro-Bonus für Pflegekräfte, vom Grünen-Finanzpolitiker Lasse Petersdotter initiiert und immerhin ein 40-Millionen-Euro-Brocken, sei ein Beispiel. Auch dass die grüne Finanzministerin Monika Heinold ohne große Debatte bei der Grundsteuer das Bundesmodell von Bundesfinanzminister Olaf Scholz ( SPD) durchsetzte, finden nicht alle gut.

" Günther sieht sich nicht unter Druck gesetzt"

SPD-Mann Ralf Stegner bezeichnete das kraftmeierische Gebaren manches CDU-Granden auf Bundesebene am Mittwoch als Posing vor dem Hintergrund der noch immer offenen Parteiführung und Kanzlerkandidatur. „Das taugt nichts. Die Bevölkerung hat ganz andere Sorgen.“

Daniel Günther hält sich derzeit in dieser Frage zurück. „Der Ministerpräsident sieht sich in keiner Weise unter Druck gesetzt“, sagte sein Sprecher. Was man koalitionsintern durchaus anerkennt. Möglicherweise entziehe sich Daniel Günther dem Spiel des Vorpreschens ganz bewusst. Der Preis dafür sei aber hoch: Es gehe zulasten der Durchsetzungskraft.

