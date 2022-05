Poker um neue Koalition: Günther sondiert mit Grünen und FDP Jamaika

Kiel

Kann es auch nach der Landtagswahl eine Fortsetzung der Jamaika-Koalition geben? Am frühen Donnerstagnachmittag hat im Kieler Hotel Maritim ein Gespräch mit jeweils vier Vertretern von CDU, Grünen und FDP begonnen – auf ausdrücklichen Wunsch des CDU-Regierungschefs Daniel Günther. Aus seiner Sicht haben die drei Parteien in der vergangenen Legislatur mit ihrem Bündnis einen neuen Stil geprägt. Die Atmosphäre mit den beiden bisherigen Partnern sei noch immer sehr vertrauensvoll, die Zusammenarbeit sei ausgesprochen wertschätzend gewesen. „Viele Menschen haben neidisch auf Schleswig-Holstein geblickt. Unser Glaube daran, das auch die nächsten fünf Jahre fortsetzen zu können, ist sehr, sehr groß.“

Dem widersprechen weder Grüne noch FDP. Allerdings betonten die Grünen diesmal noch deutlicher als zuvor, dass die Karten inzwischen neu gemischt worden seien: Günther brauche für eine stabile Mehrheit im Landtag nicht mehr wie bisher zwei, sondern nur noch einen Koalitionspartner, und das sollten als zweite Wahlsieger nun mal die Grünen sein. Ihre neue Fraktion mit 14 statt bislang zehn Abgeordneten sei ein starkes Pfund.

Grüne noch skeptischer gegenüber der FDP

“Wir gehen heute deutlich skeptischer ins Gespräch als am Dienstag“, sagte Spitzenkandidatin Aminata Touré. „Wozu braucht es ein Jamaika-Bündnis?“ Was Finanzministerin Monika Heinold so formulierte: „Wir wollen eine stabile Mehrheit. Aus unserer Sicht ist sie dann stabil, wenn alle Partner gebraucht werden.“ Die Wählerinnen und Wähler hätten Schwarz-Grün im Landtag eine Zweidrittelmehrheit erteilt. „Es geht um fünf Jahre Zukunft für Schleswig-Holstein, es geht um Klimaschutz, aber auch um soziale Gerechtigkeit.“ Die FDP war diesmal ohne ihrn Bundesvize Wolfgang Kubicki erschienen. „Das ist sehr traurig“, sagte Heinold – ihr Gesicht sagte etwas anderes.

Statt Kubicki war diesmal die Finanzpolitikerin Annabell Krämer dabei. Die vier FDP-Sondierer sprachen ihrerseits ebenfalls vom Regierungsanspruch. Eine sichere Mehrheit hätte Günther auch mit ihren (nur noch) fünf Stimmen. „Schwarz-gelb ist eine klare Alternative“, sagte Parteichef und Sozialminister Heiner Garg. „Im Übrigen sind wir hier nicht auf einem Basar.“

Günther will eine zügige Entscheidung

Günther hatte sich vorgenommen, bereits am Donnerstag den Knoten durchzuschlagen. Dafür gab es auch Termingründe: An diesem Freitag nimmt er mit seinem Kabinett an wichtigen Abstimmungen im Bundesrat teil; am Sonnabend wollen sich die Grünen-Verhandlungsführer auf einem Landesparteitag in Neumünster die Zustimmung für Koalitionsgespräche holen, und für Sonntag erhoffen sich die FDP-Kollegen im Landes-Hauptausschuss ein ebensolches Signal. Günther reicht am Montag grünes Licht vom Landesvorstand.

Scharfe Kritik kam unterdessen von der SPD. „Warum sollen die Menschen zur Wahl gehen, wenn am Ende unabhängig vom Wahlergebnis Jamaika rauskommt?“, wunderte sich die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli am Donnerstag. Der Regierungschef ignoriere den Wählerwillen. Nach Ansicht des neuen Landtags-Fraktionschefs Thomas Losse-Müller passen die Programme von CDU, Grünen und FDP in wesentlichen Fragen nicht zusammen. Günther habe offensichtlich keinen Gestaltungsanspruch. „Durch die Festlegung auf eine unnötige XXL-Koalition verzichtet die Partei darauf, eigene Inhalte durchzusetzen. Dasselbe gilt für Grüne und FDP.“ Erste Aussagen zu politischen Schwerpunkten der möglichen nächsten Regierung zeigten, dass das Soziale weiterhin keine Rolle spiele.

Günther wies die Kritik zurück. Natürlich könne man, „wenn man in alten politischen Denkmustern verhaftet ist“, in einer solchen Situation den Rechenschieber nutzen und feststellen, dass es auch für ein Zwei-Parteien-Bündnis reiche. „Aber aus unserer Sicht ist das Denke der Vergangenheit, die wir in Schleswig-Holstein glücklicherweise überwunden haben.“ Inhaltlich nannte Günther unter anderem den Klimaschutz. Schleswig-Holstein sei in der Lage, noch ehrgeizigere Ziele zu erreichen und trotzdem Wertschöpfung zu generieren. Es gehe um neue Arbeitsplätze und zusätzliche Investitionen. „Das werden wir nur schaffen, wenn wir Planungen beschleunigen und weniger Bürokratie haben.“ Für dies alles sehe er mit beiden potenziellen Partnern eine solide Basis.