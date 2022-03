Kiel

Staubige Grüße aus der Sahara: Der Wind aus dem Norden Afrikas lässt derzeit die Landschaften und Städte in ganz Europa rötlich schimmern. Auch in Deutschland mussten bereits die Autos und Fahrräder von einer feinen Sandschicht befreit werden.

„Der Saharastaub hatte die Region Kiel Mittwoch und Donnerstag erreicht“, sagt Dennis Brüning von der Wetterwelt. „Aktuell ist die Zufuhr neuen Saharastaubs aber nicht zu erwarten.“ Ziemlich regelmäßig im Frühjahr kämen Luftströmungen aus Afrika und dem Mittelmeerraum, die Sandpartikel mitbringen. Der Himmel würde dann gelblich-milchig gefärbt. Bei Regen und Schnee landen diese Partikel dann am Boden, auf unseren Fensterscheiben und Autos.

„Tief Elke“ war in diesem aktuellen Fall gerade dafür verantwortlich, dass sich die winzigen Quarzsandkörnchen aus Afrika bis hoch in unseren Norden ausbreiten konnten.

„Hoch Peter“ wird schon als „größtes Hoch aller Zeiten“ gepriesen

Als Nächstes steht „Hoch Peter“ vor der Haustür. In den sozialen Medien wird sogar schon von „dem größten Hoch aller Zeiten“ gesprochen. „Ich würde das Hoch zumindest als massiv ungewöhnlich bezeichnen“, sagt Meteorologe Dennis Brüning. Dafür sorge schon das Ausmaß. „Das Hoch reicht von den Britischen Inseln bis nach West-Russland. „Das ist ein Riesengebiet.“

Richtig merken werden wir die gute Wetterlage vor allem Mitte nächster Woche. Am Wochenende rät der Wetter-Experte dazu, sich noch einmal warm anzuziehen. „Das Hoch liegt nördlich von uns“, sagt er. „Aber da sich über dem Mittelmeer noch ein Tiefdruckgebiet befindet, sorgt ein Ostwind dafür, dass wir die Luft noch als ziemlich kalt empfinden.“ Zwar werden um die zehn Grad erreicht. „Aber das fühlt sich eher wie vier oder fünf Grad an.“

Deutlich wärmere Luftmassen erreichen uns dann ab Montag. „Da werden wir in den Genuss von hohen Temperaturen kommen“, so Dennis Brüning. Er schätzt 15 bis 16 Grad. „Wenn die Sonne Gas gibt, sogar noch einen Ticken mehr.“

Das aktuelle Wetter in SH kann einige Menschen auch schlapp machen

Aufpassen müssten allerdings Menschen mit Herz-Kreislauf-Problemen und Problemen mit dem Blutdruck. Der hohe Luftdruck könne dazu führen, dass sich einige schlapp, abgeschlagen und müde fühlen. „Die meisten allerdings werden denken: Ach, endlich Frühling!“.

Und wie sieht es mit Regen aus? Der ist im Moment noch in weiter Ferne. „Derzeit liegen wir schon im Bereich von Rekordtrockenheit“, sagt Meteorologe Brüning. „Diese Aussage ist allerdings mit Vorsicht zu genießen, denn noch liegen einige Märztage vor uns.“

Fotografen hoffen auf Polarlichter an diesem Wochenende

Das Wetter beschäftigt derzeit auch die Fotografen. Nach einigen tollen Nächten mit Polarlichtern werden sich auch an diesem Wochenende etliche Menschen mit einer Kamera in die Nacht wagen. Doch ob es Polarlichter geben wird, ist längst nicht klar. „Das kann man schwer vorhersagen“, sagt Markus Schack vom Kieler Mediendom. „Man sollte aber nichts unversucht lassen.“ Einfach mal in der Nacht rauszugucken, lohne immer „Schon allein wegen der schönen Sterne.“

Perfekte Orte für die Sichtung von Polarlichtern seien übrigens die, in denen „man gut gen Norden gucken“ könne. Schack nennt die Hüttener Berge, Hohenfelde im Kreis Plön, den Schönberger Strand oder auch den Bülker Leuchtturm nahe Strande.

In der Nacht zu Sonntag wird sich auch der Kieler Fotograf Tom Körber mit seiner Kamera aufmachen. „Laut Vorhersagen besteht dann eine realistische Chance, Polarlichter zu sehen“, sagt er und spricht von einem KP-Index von 4 – einer Einheit, die für Fachleute die Wahrscheinlichkeit auf Polarlichter definiert. „Noch besser sollen die Bedingungen allerdings Anfang April werden.“

