Kiel

Am vergangenen Wochenende freuten sich viele Schleswig-Holsteiner über Schneefälle. Erstmals konnte in diesem Winter der Schlitten rausgeholt werden. Dafür könnte es in den kommenden Wochen noch mehrere Möglichkeiten geben. Ein selten eintretendes Wetterszenario könnte für Rekordschneefälle und arktische Luft im Norden sorgen. Und die Temperaturen könnten lange anhalten.

Lesen Sie auch: Die schönsten Rodelplätze in der Region

Anzeige

Die Ursache dafür ist der sogenannte Polarwirbel, ein Band schneller Westwinde in rund 30 Kilometern Höhe, das normalerweise kalte Luft über der Arktis einschließt. Diese Tiefdruckwirbel verstärken sich regelmäßig im Winter, weil dann kein Sonnenlicht die Atmosphäre dort erwärmen kann und sich zunehmend Kaltluft ansammelt.

Polarwirbel-Split könnte zu Dauerfrost in Schleswig-Holstein führen

Wird dieser Polarwirbel geschwächt, kann das zu trogartigen Ausbuchtungen und extrem kalten Wetter auch in unseren Breitengraden führen. Im Extremfall teilt sich der Polarwirbel - es kommt zu einem Polarwirbel-Split. Davor hatten Meteorologen schon seit Wochen gewarnt. Das Szenario könnte laut einiger Wettermodelle nun aber eintreten.

Lesen Sie auch: Schleswig-Holstein: In der Nacht zu Mittwoch kann es richtig glatt werden

"Der Polarwirbel-Split bringt unter anderem auch den Jetstream ins Schlingern und sorgt für kräftige Hochs und blockierende Wetterlagen. Häufig bildet sich das Hoch so, dass wir es mit sehr kaltem Ost- bis Nordostwind zu tun haben. Je nachdem, welche Tiefs dann in der Nähe sind, kann zur Dauerfrostluft auch Schnee kommen. Und das dann teils für einige Tage", erklärt wetter.com-Meteorologe Paul Heger die Auswirkungen des Polarwirbel-Splits.

Lesen Sie auch: Alles über die Schneekatastrophe 1978/1979 in Schleswig-Holstein

Bis zu 60 Zentimeter Neuschnee in Schleswig-Holstein möglich

Meteorologe Jan Schenk von "The Weather Channel" sagte am Dienstag, in Norddeutschland kündige sich der stärkste Schneefall seit Jahren an. Schon am Freitag könne uns arktische Luft erreichen. In Schleswig-Holstein, Hamburg und Teilen Mecklenburg-Vorpommerns könnten bis zu 60 Zentimeter Neuschnee fallen. "Dass viel Schnee kommt, davon müssen wir ausgehen. Die Frage ist noch, ob im Norden oder doch in der Mitte und im Süden Deutschlands."

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Modellkarten von kachelmannwetter.de sagen für das Wochenende 20 bis 30 Zentimeter hohe Schneefälle voraus.

Wie lange das kalte Wetter anhalten wird - ob mehrere Tage oder sogar Wochen - kann nach Angaben von Jan Schenck noch nicht prognostiziert werden. In jedem Fall stünde der härteste Teil des Winters noch bevor.