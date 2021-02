Die SPD schlägt vor, dass Schülerinnen und Schüler anlässlich des jüdischen Laubhüttenfestes im September „beispielsweise eine reale Laubhütte auf ihrem Schulhof oder irgendwo im Garten bauen“ und sich so mit der Geschichte des jüdischen Volkes beschäftigen könnten.

Wie berichtet, beklagt die traditionelle (orthodoxe) Jüdische Gemeinschaft Schleswig-Holstein einen wachsenden Alltags-Antisemitismus. Demnach verzichten viele Gemeindemitglieder aus Angst vor Anfeindungen darauf, sich als Juden zu erkennen zu geben. Der Vorsitzende der liberalen Jüdischen Gemeinden in Schleswig-Holstein, Walter Blender, bestätigte solche Berichte am Montag. So würden viele Juden in der Öffentlichkeit vorsorglich keine Kippa mehr tragen.

„Es ist beschämend, dass sich Jüdinnen und Juden in Deutschland und Schleswig-Holstein um die Sicherheit Sorgen machen müssen“, sagte der CDU-Politiker Tobias von der Heide. „Es ist äußerst beunruhigend, dass jüdische Mitbürger ihre Religionszugehörigkeit verstecken aus Angst vor Anfeindungen“, bekräftigte Jan Marcus Rossa (FDP). Eine Stigmatisierung und Ausgrenzung jüdischen Lebens dürfe es nicht geben. „Jeder von uns muss antisemitischen Äußerungen und Beleidigungen entschieden entgegentreten.“

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Antisemitismus: Klare Worte von Karin Prien erwartet

Der Landesbeauftragte für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus, Ex-Ministerpräsident Peter Harry Carstensen (CDU), will sich am Dienstag auf einer lange geplanten Pressekonferenz zum Jubiläumsjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ äußern. Klare Worte werden auch von Bildungsministerin Karin Prien erwartet. Sie leitet das Jüdische Forum der CDU.

Am Donnerstag dürfte der Landtag im Rahmen einer Debatte über das Jubiläumsjahr auch über Runde Tische, eine stärkere Behandlung jüdischen Lebens in den Schulen oder andere Ansätze im Kampf gegen Antisemitismus diskutieren. So schlägt Lars Harms (SSW) unter anderem vor, in der Lokalgeschichte auf jüdische Spuren hinzuweisen. „Wenn Menschen einen eigenen Bezug zur jüdischen Geschichte ihrer Region bekommen, sind sie weniger empfänglich für Ressentiments.“

Unterdessen belegen Zahlen des Innenministeriums, dass die Sorgen der jüdischen Gemeinden begründet sind. Laut Kriminalstatistik stieg die Zahl antisemitischer Straftaten von 29 (2017) über 34 (2018) auf 64 Fälle (2019). Für 2020 zeichnen sich geringere Zahlen ab. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) sagte: „Der Anstieg bei den antisemitischen Straftaten im Jahr 2019 war und ist bedrückend.“ Und: „Unsere Sicherheitsbehörden ... sind mit den jüdischen Gemeinden in engem Kontakt.“

Von Ulf B. Christen