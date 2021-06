Altenholz

Dabei hat der Mann offenbar keinen Wert darauf gelegt, die Plagiate zu verheimlichen. Der ehemalige Lübecker Kripo-Beamte hatte sie unter seinem Namen in Fachzeitschriften veröffentlicht.

Vor allem geht es um den Artikel "Die informatorische Befragung in der polizeilichen Praxis", der im März 2020 im Blatt der Gewerkschaft der Polizei (GdP) "Die Kriminalpolizei" erschienen war. Eine ehemalige Studentin des Dozenten erkannte darin später ihre eigene Hausarbeit vom Oktober 2018 wieder - und stellte ihren alten Lehrer Ende des Jahres 2020 zur Rede.

Altenholzer Plagiatsskandal von Gewerkschaft der Polizei aufgedeckt

Das beeindruckte den Kriminalhauptkommissar offenbar wenig, denn nur wenige Monate später veröffentlichte er erneut einen Aufsatz: "Der Tatort als Psychogramm des Täters?" wurde in der Februar-Ausgabe von "Kriminalistik" gedruckt. Ursprünglich soll es sich aber in weiten Teilen um die Bachelor-Arbeit eines Studenten der Polizeiabteilung der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung (FHVD) in Altenholz aus dem Jahr 2019 handeln.

An der FHVD bildet die Landespolizei Schleswig-Holstein angehende Kommissare der Schutz-, Kriminal- und Wasserschutzpolizei aus - sie schließen dort ein Bachelor-Studium ab. Der verdächtige Polizist unterrichtete die Studenten hauptamtlich in Kriminalistik, Kriminaltechnik und Ethik. Nach den Vorwürfen taucht sein Name jedoch nicht mehr in der Dozentenliste auf.

Der Plagiatsskandal wurde im März durch einen weiteren Artikel in "Die Kriminalpolizei" öffentlich gemacht - von Susanne Rieckhof, GdP-Landesgeschäftsführerin Schleswig-Holstein und Mitglied der gewerkschaftlichen Rechtsschutzkommission. Sie vermutet hinter dem zweiten Fall keine Straftat, weil der Name des Studenten in einer Fußnote auftaucht.

Kieler Landespolizeiamt prüft den Fall dienstrechtlich

Doch die erste Veröffentlichung ohne Wissen der Studentin hält Rieckhof für strafrechtlich bewehrt. Der ehemalige Dozent habe sich zwar nach Eingreifen der GdP - widerwillig - entschuldigt und eine Unterlassungserklärung unterzeichnet, diese aber ohne Absprache geändert.

Statt der geforderten 2.500 Euro habe er lediglich 200 Euro "für einen völlig anderen als die von uns benannten guten Zwecke bezahlt", so Rieckhof. Das habe er damit begründet, dass sein Honorar für den Artikel 170 Euro betragen habe - die Summe habe er "großzügig" aufgerundet.

Die betroffene Studentin will es dennoch auf sich beruhen lassen. "Das ist eine bescheidene Kollegin, die kein Interesse hat, weiter juristisch dagegen vorzugehen", so Rieckhof. Der Fall hat dennoch Konsequenzen für den Ex-Dozenten, denn das Landespolizeiamt prüft, ob ein dienstrechtliches Vergehen vorliegt. Ob und wo er inzwischen bei der Polizei eingesetzt ist, teilt es "aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes" nicht mit.

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Urheberrechtsverletzungen

Auch die Staatsanwaltschaft Kiel ist durch den GdP-Artikel von Susanne Rieckhof aufmerksam geworden und erkannte einen Anfangsverdacht auf Verstoß gegen das Urheberrechtsgesetz. "Die Ermittlungen laufen, befinden sich aber noch in einem frühen Stadium", sagt Oberstaatsanwalt Henning Hadeler.

Ihm zufolge könnte greifen, dass der damalige Dozent das Werk der Studentin ohne ihr Wissen möglicherweise verbreitet und verwertet hat. Darauf steht eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Ob es aber zur Verhandlung kommt, sei noch offen.

Der lockere Umgang mit Urheberrechten macht ihm auch ohne eine mögliche Verurteilung einen Strich durch die Zukunftsplanung. Laut Susanne Rieckhof sollten die Veröffentlichungen dem Mann bei seiner Promotion an der Fernuni Hagen helfen. Mit dem Doktorgrad in der Tasche wollte er der Polizei den Rücken kehren. Das Vorhaben soll er inzwischen aber vorzeitig beendet haben.