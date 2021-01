Flensburg

Durch den Hinweis aufmerksamer Bürger flog der Welpenhandel am Donnerstagmorgen in der Harrisleer Straße in Flensburg auf: Aus einem Auto mit polnischen Kennzeichen wurde an ein Paar aus Dänemark ein Welpe verkauft. Bei der Kontrolle des Autos entdeckten die Polizisten statt einer Rückbank mehrere Käfige, in denen sich noch acht junge Hunde und eine Katze befanden.

Nach Polizeiangaben waren einige Hundeboxen bereits leer. Teilweise hatten die Welpen so wenig Platz, dass sie übereinanderstehen mussten. Ein Mopswelpe hatte stark vereiterte Augen. Die Hundeboxen und die Katzenbox waren durch Kot und Urin stark verunreinigt. Die Tiere ebenso.

"Ansonsten wirkten die Welpen zutraulich, wobei einige einen sedierten Eindruck machten", teilte die Polizei am Vormittag mit. Die Tiere erhielten Wasser zum Trinken. Da sie gierig tranken, wird angenommen, dass sie sehr durstig waren.

Illegaler Welpenhandel : Tiere sind nun im Tierheim in Flensburg

Im Tierheim Flensburg, wo die Hunde und Katzen nun vorübergehend in Quarantäne sind, werden die Tiere nun von einem Tierarzt untersucht. Das Veterinäramt wurde eingeschaltet. Die Herkunft und der Gesundheitszustand der Tiere muss geprüft werden.

Der 34-jährige Autofahrer konnte weder ordnungsgemäße Eigentumsnachweise für die Tiere noch Impfausweise oder weitere erforderliche Dokumente vorweisen. Eine Gewerbekarte hatte er ebenfalls nicht. Die Polizei ermittelt.