Kiel

Der Gewerkschafts-Bundesvorsitzende Rainer Wendt kritisierte am Donnerstag: «Der Innenminister zeichnet das Bild eines perfekten Rechtsstaates, in dem sich alle an die rechtsstaatlichen Regeln halten.». Das sei tatsächlich in den allermeisten Fällen so, die Polizei des Landes Schleswig-Holstein leiste hervorragende und korrekte Arbeit. Aber manchmal sei es eben anders, und das hätte Grote auch deutlich machen müssen.

Video ist weiteres Kapitel in der Rocker-Affäre

In dem Video wendet sich Grote intern an die Beschäftigten und bestreitet Vorwürfe rechtsstaatswidriger Ermittlungsmethoden. Seit Wochen sind diese Vorwürfe rund um die sogenannte Rocker-Affäre bei der Landespolizei und die Vorwürfe gegen den Polizeigewerkschafter, Thomas Nommensen, Gegenstand heftiger Auseinandersetzungen.

Ein Untersuchungsausschuss des Landtags in Kiel versucht, das Verhalten in der Landespolizei aufzuarbeiten. Dabei geht es um Aktenmanipulation, Mobbing und Fehlverhalten von Führungskräften der Polizei.

Von Janik Marx