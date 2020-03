Die Menschen in Schleswig-Holstein halten sich nach Angabe der Polizei an die wegen der Corona-Pandemie erlassenen Allgemeinverfügungen. "Die Appelle sind angekommen, wie es scheint", sagte ein Sprecher am Sonnabendnachmittag. "Wir sind glücklich und zufrieden, dass die Leute so besonnen reagieren."