Emmelsbüll-Horsbüll

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am Freitagvormittag auf dem Hoddebülldeich in Richtung Klanxbüll. Die Streifenbesatzung stoppte den Autofahrer im Dyksenweg. Dabei bestätigte sich, dass das dreijährige Kind auf dem Schoß seines Vaters saß.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,1 Promille. Der Mann musste sich daraufhin Blut entnehmen lassen. Er muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.