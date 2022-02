Kiel

Die CDU-Landtagsfraktion sieht Schleswig-Holsteins innere Sicherheit gefährdet, die Landesregierung hat noch internen Abstimmungsbedarf: Seit Anfang Januar ist der Einsatz sogenannter Stachelhalsbänder bei der Ausbildung von Diensthunden verboten. Was spricht dafür und was dagegen? Ein Gespräch mit Martin Block, Leiter des Diensthundewesens bei der Landespolizei.

Herr Block, welche Eigenschaften muss ein Diensthund haben, damit ihn die Polizei zu gefährlichen Einsätzen mitnehmen kann?

Martin Block: Wir schaffen Hunde an, die besonders selbstbewusst, robust, wesens- und charakterstark sind. Wenn wir diese Hunde ankaufen, überprüfen wir möglichst auch, dass sie sich auf glatten Böden, auf Treppen- und Gitteraufgängen wie auch in dunklen Räumen sicher bewegen.

Der Hund muss unerschrocken sein, wenn er in gefährliche Einsätze geht. Die Rechtsprechung verlangt von uns, dass der gut ausgebildete Hund einem fachlich fundierten Hundeführer gehorsam ist, sodass ihn der Hundeführer jederzeit beherrschen kann. Das Tier muss im Einsatz sicher sein und zuverlässig agieren.

Stachelhalsbänder wurden nur „punktuell“ genutzt

Sie haben bislang bei der Ausbildung und zum Training Stachelhalsbänder eingesetzt. Warum?

Die Stachelhalsbänder wurden immer nur punktuell und im Einzelfall verwendet. Im Moment dürfen wir das nicht mehr. Sie wurden eingesetzt, um in besonderen Fällen, wenn der Hund in einer Hochtriebphase oder voller Adrenalin ist, eine Korrektur zu setzen und den Hund ansprechbar zu machen. Es geht um einen kurzen, zeitnahen Impuls. Ausbildungshalsbänder dienen als Hilfsmittel, um diese Ansprechbarkeit des Hundes wiederherzustellen, und das ist der entscheidende Punkt: Ein Hund muss eine Verbindung herstellen können, dass das, was er gerade gemacht hat, ein Fehlverhalten darstellt, das er abstellen soll.

Gäbe es für diese Erziehung nicht auch andere Möglichkeiten?

Bedingt. Das wird nicht in jedem Fall erfolgreich sein, und da komme ich wieder auf Ihre erste Frage zurück: Die Hunde, die wir angeschafft haben, lernen im Laufe der Jahre Bilder, wenn sie im Einsatzgeschehen sind. Bei einigen Hunden kann man auf andere Weise keine Korrektur setzen, weil diese Hunde sehr selbstbewusst sind.

Leiter des Diensthundewesens bei der Landespolizei: „Wir quälen keine Hunde“

Tierschützer sprechen von Angst, Schmerzen und Gewalt. Sehen Sie das auch so?

Überhaupt nicht, wir quälen keine Hunde. Wir haben zu keiner Zeit mit Gewalt ausgebildet und schon seit Jahren die geltenden Bestimmungen des Tierschutzgesetzes beachtet. Es werden den Diensthunden bei der Polizei keine erheblichen Schmerzen, Leiden oder Schäden zugefügt, zu keiner Zeit.

Im Gegenteil: Wenn wir festgestellt haben, dass wir den Hund nur unter Anwendung möglicherweise solcher Methoden ausbilden müssen, haben wir sie ausgesondert. Hundeführer betrachten den Hund als starken Partner an ihrer Seite, den sie 24/7, 365 Tage im Jahr zu betreuen haben, und das auch gerne machen. Wir haben absolut fachkundiges, motiviertes und verantwortungsbewusstes Personal im Umgang mit dem Tier.

Ein Rudelführer sucht nicht das Gespräch, sondern weist seinen Untertanen entsprechend zurecht – und der Hundeführer ist der Rudelführer. Das Rudel ist zu Hause die Familie. Jeder Diensthund lebt integriert in der Familie mit Kindern zu Hause. Es gibt bei uns keine dauerhafte Zwingerhaltung. Die Hunde werden artgerecht beschäftigt und artgerecht gehalten. Wir bilden über positive Verstärkung aus.

Wer also behauptet, dass die Polizei in ihrer Hundeausbildung mit Angst operiert, vermenschlicht das Tier zu stark?

Das kann man auf jeden Fall so sagen. Es ist wissenschaftlich belegt, dass das Abstellen von Fehlverhalten mit einem kurzen Reiz auf keinen Fall so viel Stress und Schmerzen verursacht, dass es dem Hund deshalb schlecht geht.

Lesen Sie auch Streitpunkt Stacheldrahthalsband: Braucht es eine Ausnahmegenehmigung für Polizeihunde?

Martin Block: Hunde sind für die Polizei ein „elementares Einsatzmittel“

Käme die Polizei komplett ohne den Einsatz von Diensthunden aus?

Auf keinen Fall. Der Hund ist ein ganz elementares Einsatzmittel und für uns absolut unentbehrlich. Wenn Schutzhunde eingesetzt werden, hat das präventive Wirkung. In fast allen Fällen ist es gar nicht erforderlich, dass der Hund nach vorne geht und beißt. Seine bloße Anwesenheit sorgt dafür, dass eine Situation nicht eskaliert oder dass sich Täter sogar ergeben.

Jeder Diensthund ist ein Schutz für die Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen draußen im Land. Darüber hinaus darf man nicht vergessen, dass viele Schutzhunde auch noch spezialisiert sind – zum Beispiel darauf, Personen oder Drogen aufzuspüren.