Kiel

An der Schutzweste der Streifenbeamten ist noch ein kleines Plätzchen frei. Neben den diversen Taschen und Halterungen für Funkgeräte, Handschellen, Pfefferspray und Schlagstock hängt demnächst auch ein Holster für einen „Taser 7“. Es ist das neue DEIG – Das Distanz-Elektro-Impuls-Gerät.

Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) besuchte am Montag eine Präsentation der neuen Ausrüstung im Einsatztrainingszentrum der Polizei in Kiel. Die auch als Elektroschock-Pistolen bekannten Waffen sind in vielen Ländern bereits Alltag.

Wenn Worte nicht reichen, stehen Beamte bei Einsätzen in brenzligen Situation oft vor der Wahl von Pfefferspray oder Pistole. „Es ist gut, das es jetzt im Einsatz noch etwas dazwischen gibt. Das Elektro-Impuls-Gerät ist eine Vorstufe zur ganz scharfen Waffe“, sagt Ministerin Sütterlin-Waack.

35 Geräte eines US-Herstellers angeschafft

Die Landespolizei hat jetzt zunächst 35 Geräte des Typs Taser 7 vom US-Hersteller Axon Enterprises aus Arizona angeschafft. Zusammen mit der entsprechenden „Munition“. Dabei handelt es sich jeweils zwei Schuss mit je zwei Projektilen, die mit einem Draht den Stromstoß auf den Angreifer übertragen. 20 000 Volt stehen dafür im Akku der Waffe bereit. Der Strom fließt aber in Milliampere.

„So ein Stromstoß dauert fünf Sekunden. In der Regel ist aber nach drei Sekunden der Wille des Angreifers gebrochen“, sagt Martin Frenzel, der Projektbeauftragte. Wie ein Wadenkrampf soll der Stromstoß den Angreifer kurz lähmen. Nicht eingesetzt werden dürfen die Taser gegen Schwangere, Kinder und sichtbar erkrankte Personen.

140 Einsatzkräfte bereits ausgebildet

Im Einsatzzentrum der Polizei sind die Schulungen für 140 Frauen und Männer der Landespolizei bereits abgeschlossen. Dazu gehören die Kräfte des Spezial-Einsatz-Kommandos (SEK), sowie Beamte des 1. Polizeireviers aus Neumünster und aus Ahrensburg. Für die Auswahl der beiden Pilotreviere waren Orte und Einheiten gewählt worden, bei denen das tägliche Spektrum die Einsätze der Taser erfordern könnte.

In Neumünster und Ahrensburg sollen die Taser dann auch bei den ganz normalen Streifenfahrten von den Frauen und Männern mitgeführt werden. Befristet ist der Versuch auf zunächst ein Jahr. Im Sommer 2023 wolle man Erkenntnisse der Polizeiführung und der Ministerin präsentiert werden.

Pilotprojekt soll im April oder Mai starten

Starttermin für den Pilotversuch ist entweder der 1. April oder der 1. Mai. „Das hängt gerade noch davon ab, wann die Außentragehülle für die Kollegen geliefert wird“, so der Leitende Polizeidirektor Ralph Garschke. Bei der Außentragehülle handelt es sich um die neuen multifunktionellen Schutzwesten für die Einsatzkräfte.

An den neuen Westen mit den gelben Schulterstücken kann das Taser-Holster jeweils links oder rechts vorn angebracht werden. Damit soll das ausgeschlossen werden, was in den USA bereits zur Verwechslung mit der Pistole geführt hat. Die Schusswaffe bleibt nämlich weiter weiter am Gürtel.

Beim Umgang mit dem Gerät ist Fingerspitzengefühl gefragt

Vor den Einsatz mit dem neuen Gerät müssen die Polizisten auch Fingerspitzengefühl am Gerät mit den Einstellungen zeigen. „Der Taser hat drei Modi. Der erste ist der Lichtbogen als reine Androhung. Danach folgt der Schuss von je zwei Pfeilen aus über acht Meter Distanz und außerdem der aufgesetzte Stromstoß“, erklärt Ausbilder Frenzel.

Bei jedem Einsatz wird der Rettungsdienst alarmiert

mmer dann, wenn der Taser gegen Täter eingesetzt wurde, werde zur Sicherheit auch sofort der Rettungsdienst gerufen, erläutert Ausbilder Frenzel. Der überwältigte Angreifer muss vor dem Abtransport in Polizeigewahrsam in jedem Fall medizinisch untersucht werden.

Das ist auch eine Lehre aus den Einsätzen in den anderen Bundesländern. Bei Einsätzen in Niedersachsen und Rheinland-Pfalz waren im Herbst zwei Menschen gestorben. Am 4. Oktober hatte ein Spezialeinsatzkommando in Garbsen bei Hannover bei einem Einsatz einen mit einem Messer bewaffneten Mann mit einem Taser überwältigt. Der Mann starb kurz darauf.

In Nordrhein-Westfalen gab es 2021 von Januar bis September 156 Taser-Einsätze. In 123 Fällen wurde der Einsatz angedroht. In 31 Fällen kam es zur Anwendung der Waffe mit dem Schuss. In drei Fällen wurde der direkte Elektroschock im Aufsetzverfahren angewendet. Dort werden jetzt 1200 Taser 7 angeschafft.