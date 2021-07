Kiel

Enkeltrick, Schockanrufe, falsche Beamte: Die Polizei warnt vor Trickebetrügern, die derzeit besonders in Schleswig-Holstein nach Opfern suchen, und rät zu besonderer Vorsicht.

Die Ermittler sagen, dass die Täter bei ihren Betrugsversuchen Regionen durchstreifen. Mit der Systematik eines Call-Centers telefonierten sie Menschen mit älter klingenden Namen aus einem Vorwahl-Bereich ab. Gibt es nichts mehr zu holen, ziehen die Kriminellen weiter. Zwar sei der Anstieg an Trickbetrügereien nicht sehr stark, sagt Polizeisprecher Matthias Arends. „Aber wir merken, dass die Täter deutlich professioneller vorgehen.“

In den zurückliegenden Wochen und Monaten haben sich die Meldungen über Trickbetrüger gehäuft, die mit unterschiedlichen Methoden versuchen, an Bargeld oder Schmuck zu gelangen. Am Freitag meldete die Polizei in Kiel, dass eine 64-jährige Frau um Zehntausende Euro gebracht wurde. Zuvor hatten sich Anrufer bei der Kielerin gemeldet und angegeben, dass die Enkelin nach einem Unfall in Griechenland im Gefängnis sitze und nur gegen eine Kaution freikäme. Bei der Übergabe des Geldes gaben sich die Täter als Mitarbeiter der Stadtkasse aus.

Trickbetrüger in Neumünster aktiv

Die Masche ist nicht der einzige Versuch von Kriminellen, um an Geld zu kommen. Derzeit häufen sich im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektionen Kiel und Neumünster Anrufe von Betrügern. Die Bandbreite reicht von falschen Polizeibeamten, Enkeltrick-Anrufen und Gewinnversprechen.

Am Donnerstag meldete die Polizei, dass bei der Leitstelle rund 50 Meldungen eingegangen sind, in denen zumeist ältere Menschen mitteilten, dass sie Anrufe von Betrügern erhielten. Entweder berichteten falsche Polizeibeamte, dass Wertsachen in Gefahr seien und sie abgeholt werden sollten, dass ein Angehöriger dringend Bargeld benötige oder die Kriminellen stellten einen Gewinn in Aussicht, für den eine Anzahlung notwendig sei.

Polizei: Trickbetrüger in Schleswig-Holstein werden professioneller

So wechselten während des Gesprächs mit der 64-jährigen Kielerin mehrfach die Gesprächspartner, sodass die Frau davon ausging, mit der griechischen Polizei, einem Arzt sowie der Staatsanwaltschaft zu reden.

2020 wurden landesweit knapp 3700 Betrugsversuche angezeigt, bei 64 Fällen machten die Täter Beute. Dabei ergaunerten sie mehr als 1,5 Millionen Euro. 2019 waren es 2476 Versuche, 42-mal waren die Täter erfolgreich. Dass 2020 mehr Betrugsversuche registriert wurden, lässt sich laut Polizei nicht mit der Corona-Pandemie in Zusammenhang bringen. Zwar haben sich die Straftaten während des Lockdowns verändert – es gab weniger Wohnungseinbrüche und Diebstähle. Eine deutlich größere Zunahme als bei Trickbetrügereien gab es jedoch bei der Beschaffungskriminalität.

Täter arbeiten in Call-Center-Manier

Laut Polizeisprecher Arends kam es auch in der Vergangenheit vor, dass sich Anrufe von Trickbetrügern häufen. Nach einiger Zeit herrscht dann aber auch wieder längere Zeit Ruhe. „Es verläuft wellenartig.“