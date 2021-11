Rendsburg

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat gemeinsam mit Einsatzkräften vom Spezialeinsatzkommando (SEK) und der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) am Dienstagmorgen in Rendsburg und Kiel insgesamt neun Wohnungen durchsucht. Hintergrund war eine gefährliche Körperverletzung am 28. September in Kaltenkirchen.

Ein 35-jähriger Haupttäter und mehrere andere Männer sollen damals vor einem Barber-Shop in der Straße Am Bahnhof auf einen 20-Jährigen, einen Angestellten des Geschäfts, eingeschlagen und eingetreten haben.

Neun Tatverdächtige im Alter von 23 bis 37 Jahren

Durch umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei Bad Segeberg und der Staatsanwaltschaft Kiel soll sich der Verdacht gegen insgesamt neun Männer im Alter von 23 bis 37 Jahren aus Rendsburg und Kiel erhärtet haben. Daher durchsuchten die Ermittler am Dienstagmorgen acht Wohnungen in der Rendsburger Innenstadt sowie eine in Kiel und beschlagnahmten Beweismittel. Nach Angaben der Polizei waren alle neun Männer bereits zuvor durch unterschiedliche Delikte bei der Polizei bekannt gewesen.

Neben Körperverletzung besteht auch Verdacht der räuberischen Erpressung

Nach bisherigen Erkenntnissen soll die gefährliche Körperverletzung Ende September dazu gedient haben, das 20-jährige Opfer von der Eröffnung eines Barber-Shops im Kreis Segeberg abzuhalten. Daher besteht der Verdacht der räuberischen Erpressung.

Die neun Tatverdächtigen wurden laut Polizei zu mehreren Dienststellen gebracht. Da keine Voraussetzungen für Untersuchungshaft vorlagen, wurden sie später wieder entlassen. Die Polizei führt die Ermittlungen nun fort.