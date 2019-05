Burg

Nach dem Fund einer Leiche in einer Wohnung in Burg im Kreis Dithmarschen ermittelt die Kripo wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Ein Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter wurde mangels Fluchtgefahr aber nicht erlassen, wie die Polizeidirektion Itzehoe am Montag mitteilte.

Ein 47-Jähriger sei am Samstagabend von seiner Lebensgefährtin tot in seiner Wohnung entdeckt worden. Der Mann habe zuvor eine Schlägerei mit einem 55 Jahre alten Mann gehabt. "Ob der Tod des 47-Jährigen im Zusammenhang mit dem Streit zu sehen ist, bleibt zu klären", sagte eine Polizeisprecherin. Zunächst müsse unter anderem die Todesursache geklärt werden. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf. Weitere Details wurden aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht genannt.

Von RND