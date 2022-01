Serie oder Einzelfälle? Unbekannte haben in wenigen Tagen in Schleswig-Holstein sechs Fahrkartenautomaten an Bahnhöfen gesprengt – und mehrere Geldkassetten erbeutet. Landeskriminalamt und Bundespolizei untersuchen die Fälle in einer Ermittlungsgruppe, und prüfen, ob es einen Zusammenhang gibt.