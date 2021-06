Am Lübecker Hauptbahnhof haben Polizisten einen Mann aufgegriffen, der mehrfach zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Beamten waren auf den 35-Jährigen aufmerksam geworden, weil er sich über mehrere Stunden am Bahnhof aufhielt, aber offenbar nicht die Absicht hatte, in einen Zug zu steigen.