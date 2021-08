Segeberg

Der Kriminaldauerdienst aus Pinneberg löste am Sonnabend um 21 Uhr eine Nazi-Party im Segeberger Forst auf. Das bestätigte die zuständige Polizei-Leitstelle in Elmshorn am Sonntag.

Die Räumung der Feier verlief laut Polizei ohne Widerstand der Beteiligten. Die Beamten nahmen die Personalien auf und schrieben Anzeigen. Danach übergaben sie den Vorfall an die zuständige Kriminalpolizei. Festnahmen gab es keine.

Wie groß die Nazi-Party war, ist noch unklar

Wo genau im Segeberger Forst die Feier stattgefunden hat und wie viele Personen daran beteiligt waren, war von der Polizei am Sonntag noch nicht zu erfahren. Gleiches gilt für die Frage, wie die Polizei auf die Party aufmerksam wurde und ob dort verfassungsfeindliche Symbole gezeigt wurden.