Drei Wochen nach einem Unfall an einer Brücke läuft es auf der Marschbahnstrecke wieder. Die Reparaturarbeiten an der beschädigten Brücke bei Langenhorn im Kreis Nordfriesland konnten früher als geplant abgeschlossen werden, wie Bahnsprecher Egbert Meyer-Lovis am Dienstag sagte.