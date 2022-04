Angebot der Landespolizei in Kiel - Beratungsraum zum Thema Einbruchschutz: So schützen Sie sich am besten

Trotz sinkender Zahlen wird in Schleswig-Holstein im Schnitt sechsmal am Tag eingebrochen. Jeder Fall hat Folgen für die Betroffenen, häufig überwiegen die psychologischen. Um es Einbrechern noch schwerer zu machen, hat die Landespolizei in Kiel einen Beratungsraum zum Thema Einbruchschutz eröffnet.