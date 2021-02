Investoren wollen auf dem Gelände neben der Hauptpost in Flensburg ein Hotel samt Parkhaus bauen - doch der Wald ist von Aktivsten besetzt. Am Freitag rückte ein privates Sicherheitsunternehmen an, um den Bahnhofswald zu räumen. Dabei gab es einen Verletzten. Die Polizei hat die Räumung gestoppt.