Kiel

Extrem und beklemmend seien die neuen Forschungsergebnisse, stellte der Historiker Uwe Danker am Donnerstag fest. Bezogen auf den Wandel ehemals totalitärer Regime in eine Demokratie stimmten sie ihn aber optimistisch.

Der Landtag hatte den Professor an der Flensburger Europa-Universität 2018 mit einer Folgestudie zur Aufarbeitung der NS-Vergangenheit in Schleswig-Holstein beauftragt und dafür 200.000 Euro investiert. Eine Forschungsgruppe nahm die Biografien von 482 Personen aus der Landessozialverwaltung, der Polizeiführung und der Justiz zwischen 1945 und 1967 unter die Lupe – und wies vor allem in Polizei und Justiz der damaligen Zeit exorbitant hohe Verstrickungen mit dem Nazi-Regime nach.

Es bedurfte keiner konspirativen Netzwerke

Mögliche Netzwerke? Diese Fragestellung im Auftrag sei möglicherweise falsch formuliert gewesen, sagte der Experte. Ja, es habe nachweislich Kontakte, Verbindungen, einzelne netzwerkartige Unterstützungen und auch Kameradentreffen gegeben.

„Aber es bedurfte der konspirativ angelegten Knüpfung von Netzwerken gar nicht. Wenn die biografischen Erfahrungsmuster so übereinstimmend sind wie in den von uns betrachteten Eliten, dann dürfen wir von selbstverständlicher Verständigung auch ohne bewusste Netzwerke ausgehen.“

"Justiz war tief in NS-Unrecht verstrickt"

Erdrückend sei der Befund bei leitenden Juristen in der Justiz gewesen, also zum Beispiel bei Staatsanwälten, Abteilungsleitern im Justizministeriums und Angehörigen des Landessozialgerichts. Die Gruppe mit insgesamt 91 Personen erscheine mit 80 Prozent ehemaligen NS-Mitgliedern und 50 Prozent ehemaligen SA-Angehörigen „extrem homogen“.

20 Personen waren demnach verantwortliche Akteure in Verfahren der Wehrmachtsjustiz oder zivilen Sondergerichten, die Angeklagte zum Tode verurteilten. „Ehemalige Verfolgungs- und Besatzungsakteure, die als tief verstrickt in NS-Unrecht gelten mussten, machen allein ein Drittel unserer Untersuchungsgruppe der Justizjuristen aus“, heißt es im Bericht. Acht von zehn hätten durch professionelles Handeln die NS-Herrschaft getragen, „ein Gutteil von ihnen auch völlig entgrenzt außerhalb des Normenstaates“.

Biografische Gemeinsamkeiten in der Polizei

Ähnlich verhält es sich bei den 120 Polizeioffizieren der ersten Jahrzehnte nach Ende des Zweiten Weltkriegs. „Mehrheitlich, wahrscheinlich stark mehrheitlich, bildeten furchtbare Verbrechen das berufsbiografische Fundament der altersgemäß infrage kommenden Oberbeamten der regionalen Polizei Mitte der 1960er-Jahre.“

Auf diese biografischen Gemeinsamkeiten hätten die Polizisten in der Nachkriegszeit bauen können. „Das Wissen um vergleichbare Verstrickungen in schlimmste Verbrechen bildete den Echoraum.“

In der Verwaltung prallten Täter und Opfer aufeinander

In der Landessozialverwaltung fand das Forscherteam dagegen ein unterschiedliches Bild: Opfer und Täter prallten dort, vor allem nach einem Rollback ab 1950, direkt aufeinander. „Man kann sich die Stimmung auf den Fluren vorstellen.“

Eliten ein großzügiges Wiedereinstiegsangebot gemacht

Danker und sein Team verwenden Begriffe wie Schuld, Täter und Verbrechen nur sehr eingeschränkt, sondern sprechen lieber von Belastung und Verstrickung. Am präzisesten sei die Formulierung einer „biografischen Erfahrungsnähe zu nationalsozialistischen Gewaltverbrechen respektive Unrechtsmaßnahmen“.

Bei aller Beklemmung: Offenkundig könne eine Demokratie auch mit schwer belastetem Personal wiederaufgebaut werden, sagte Danker. Zwei Voraussetzungen seien dafür im Schleswig-Holstein der Nachkriegsjahre entscheidend gewesen: Die Mehrheit der untersuchten Gruppen habe die Jahre 1945 bis 1947 als unglückliche Lebensphase erlebt. „Diese Phase der Schmach steckte denen in den Knochen.“

Zum anderen habe speziell die britische Besatzungsmacht den ehemaligen Eliten ein großzügiges Wiedereinstiegsangebot gemacht und klare Handlungsgrenzen im neuen Staatssystem definiert. „Das hat geklappt.“

Habersaat (SPD) weist auf die Belastung der Opfer hin

Er selbst wolle solchen Leuten zwar nicht begegnen, stellte der Historiker klar, wies dann aber auf das Beispiel Syrien hin. Dessen Staat funktioniere gut. Sollte das Assad-Regime eines Tages niedergerungen werden, stelle sich genau die Frage, wie man mit dem schwer belasteten Ex-Personal einer diktatorischen Gewaltherrschaft eine Demokratie aufbauen kann. Der SPD-Abgeordnete Martin Habersaat würdigte stellvertretend für den Landtag die Ergebnisse als beeindruckend. Ja, es sei eine Leistung gewesen, mit diesem Personal eine Demokratie aufzubauen. „Aber welchen Preis haben die anderen bezahlt? Das lässt mich schlucken.“

„Geteilte Verstrickung: Elitenkontinuitäten in Schleswig-Holstein“: Unter diesem Titel erscheint am 26. Mai im Husum-Verlag ein zweibändiges Buch mit 1200 Seiten zum Preis von 59,95 Euro.