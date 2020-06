Kiel

An die schleswig-holsteinische Polizeibeauftragte Samiah El Samadoni wenden sich deutlich häufiger Polizisten als Bürger mit Beschwerden. Die von Anfang an hohe Zahl der Eingaben aus der Polizei mit einem Anteil von drei Vierteln habe sie überrascht, sagte El Samadoni am Donnerstag in Kiel. Die Polizisten im Land identifizierten sich in hohem Maße mit ihren Aufgaben, sagte El Samadoni. Fehler und Defizite gebe es aber auch. Es werde häufig an und manchmal auch jenseits der Belastungsgrenze gearbeitet. Die Verstärkung der Landespolizei bis 2023 um 500 Stellen sei vor diesem Hintergrund geradezu zwingend.

Ein Großteil der Petitionen von Polizisten solle auf Bitten der Betroffenen bis zum Schluss vertraulich behandelt werden, sagte El Samadoni. «Das ist für mich leider eine verpasste Chance.» Oft gehe es um Sorgen vor dienstlicher Benachteiligung und auch um fehlendes Vertrauen in Führungskräfte. «Ich würde aber nicht von einer generellen Kultur der Angst sprechen», sagte El Samadoni. Das Gefühl mangelnder Wertschätzung durch den Dienstherrn gebe es aber schon.

Von Bürgern gingen 105 Beschwerden ein

In ihrem - wegen hoher Arbeitsbelastung verspäteten - Bericht für ihre ersten Amtsjahre 2016 bis 2018 macht El Samadoni darauf aufmerksam, dass die Zahl der Eingaben und Beschwerden weiter zunehme. Im Berichtszeitzeitraum seien drei Viertel der Petitionen, 287 Eingaben, aus der Polizei gewesen.

Von Bürgern gingen 105 Beschwerden ein. Hiervon sei es in 33 Fällen um vermeintlich rechtswidrige Maßnahmen der Polizei gegangen und weitere 33 Mal um Klagen wegen Kommunikationsdefiziten oder um Probleme bei Strafanzeigen. In den meisten Fällen seien die Maßnahmen nicht rechtswidrig gewesen, sagte El Samadoni. Oft habe es aber an angemessener Kommunikation auf Augenhöhe gefehlt. Oft seien hier gerade Bürger enttäuscht, die ein positives Bild von der Polizei hätten.

Umgang mit Konflikten sollte im Mittelpunkt von Aus- und Fortbildung stehen

Hilfreich zur Bewältigung oder Vermeidung von Konflikten innerhalb der Polizei sei ein von Transparenz, Klarheit, guter Kommunikation sowie von Wertschätzung geprägter Führungsstil, sagte El Samadoni, die auch Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten und Antidiskriminierungsbeauftragte ist. Der Umgang mit Konflikten sollte in der Aus- und Fortbildung künftig noch mehr im Mittelpunkt stehen. «Wir konnten mit vielen hervorragenden Führungskräften in der Landespolizei zusammenarbeiten», sagte El Samadoni. «Das heißt aber nicht, dass es keine Fehler oder Fehlverhalten gibt.»

Nach Angaben der Polizeibeauftragten ist die Zahl der Petitionen weiter gestiegen. Zwischen Oktober 2018 und September 2019 seien 247 Vorgänge dazugekommen. Die seit Oktober 2019 erhobenen Beschwerden und Eingaben ließen einen weiteren Anstieg erwarten.

Gewerkschaft der Polizei äußert Kritik

Kritik an der Landesbeauftragten kam von der Gewerkschaft der Polizei. El Samadoni habe zwar in einer Reihe von Fällen gut geholfen, sagte der Landesvorsitzende Torsten Jäger. Beteiligte hätten aber eine «anwaltliche», parteiliche Verhaltensweise El Samadonis beklagt. «Sie fühlten sich angegriffen und teilweise vorgeführt, hatten gleichzeitig die ungute Erkenntnis, sich gegen eine nur gegenüber dem Gesetz verantwortliche, somit unantastbare Polizeibeauftragte, nicht verteidigen zu können.» Dies habe zu Abwehrhaltungen und erheblichen Schwierigkeiten im Dialog geführt.

El Samadoni wies den Vorwurf der Parteilichkeit zurück. Sie sei nicht Partei, sondern interessiert an einvernehmlichen Lösungen.

