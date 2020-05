Beschwerde gegen El Samadoni

Kiel

Nach Angaben des NDR geht es um ein vertrauliches Gespräch, dass Freyher und El Samadoni im vergangenen Juni miteinander geführt haben. Freyher war damals gerade erst Chefin der Eutiner Polizeischule geworden. Unsere Zeitung hatte nach ihrem Amtsantritt darüber berichtet, wie Freyher ihren neuen Job mit dem Ex-Landespolizeidirektor Ralf Höhs und dem Ex-Leiter der Polizeiabteilung, Jörg Muhlack, gefeiert hatte – ausgerechnet jenen Männern aus der Polizeispitze also, die der damalige Innenminister Hans-Joachim Grote ( CDU) im Zuge der Rocker-Affäre abgelöst hatte. Möglicherweise ging es in dem Gespräch zwischen Freyher und El Samadoni um die Feier und eben diesen KN-Artikel.

Wurden vertrauliche Inhalte weitergetragen?

Nun wirft Freyher der Polizeibeauftragten vor, Inhalte der vertraulichen Begegnung an den damaligen Landes-Vize der Deutschen Polizeigewerkschaft, Thomas Nommensen, weitergetragen zu haben. Dies soll aus Chatprotokollen hervorgehen, die im Zuge der Ermittlungen der Kieler Staatsanwaltschaft gegen Nommensen ausgewertet wurden. Der Gewerkschafter steht unter dem Verdacht, Polizei-Interna an Reporter verraten haben.

Anzeige

Strafantrag gegen unbekannt

El Samadoni wollte sich gestern nicht zu den Vorwürfen äußern. Auch die Sprecherin des Landtages gab sich zugeknöpft, Personalangelegenheiten kommentiere sie nicht. Wie der Oberstaatsanwalt Henning Hadeler bestätigte, liegt der Staatsanwaltschaft Kiel zudem ein Strafantrag in dieser Sache gegen unbekannt von Freyher vor. Die Angelegenheit werde nun geprüft.

Weitere KN+ Artikel

Auszüge aus den Chatprotokollen von Nommensens Smartphone hatten Ende April bereits Innenminister Grote zu Fall gebracht. Sie hätten verdeutlicht, dass Grote im Kontakt mit dem Gewerkschafter und einem KN-Reporter gestanden und dabei Aussagen getätigt habe, „die ein Minister nicht machen sollte“, sagte Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) zur Trennung vom Minister.

Anwalt: "Spielball der Interessen mächtiger Einzelner"

Nommensens Anwalt stellte gestern infrage, ob tatsächlich Kontakte zu Medienvertretern ausschlaggebend für Grotes politisches Ende waren. „Das kann niemanden überzeugen“, erklärte Michael Gubitz. Vielmehr sei mit Grote ein Amtsträger an den Pranger gestellt und demontiert worden, der sich mit „großer Energie“ der Aufklärung der Vorgänge in der Landespolizei gewidmet habe – auch gegen Widerstände. Für Gubitz deutet das darauf hin, dass es um etwas anderes gehe als die vordergründig erhobenen Vorwürfe. Das dürfe sich aber weder die „Landespolitik noch die Justiz gefallen lassen: zum Spielball der Interessen immer noch mächtiger Einzelner innerhalb der Strafverfolgungsbehörden zu werden“.

"Bemerkenswerte Scheinheiligkeit"

Gubitz erhob Vorwürfe gegen die Staatsanwaltschaft. „Es stellt eine bemerkenswerte Scheinheiligkeit dar, so zu tun, als ob es bei den Vorwürfen gegen Herrn Nommensen um schwerste Delikte geht, dieselbe Verhaltensweise aber zum Nachteil von Herrn Nommensen selbst zu praktizieren“, kritisierte Gubitz. Fünf Mal habe sich sein Mandant nun selbst gefallen lassen müssen, dass Geheimnisse aus dessen Verfahren an Medien durchgestochen worden seien. Zuletzt seien es die Bestra-Berichte zum Grote-Rücktritt gewesen, deren Inhalte vergangene Woche teilweise öffentlich wurden. Die Staatsanwaltschaft hat auch zu diesem Fall ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Einer Eingabe des EU-Abgeordneten Patrick Breyer (Piraten) an das Landeszentrum für Datenschutz, die Rechtmäßigkeit der Bestra-Berichte an die Landesregierung zu prüfen, schließt sich Nommensen ausdrücklich an.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie hier.