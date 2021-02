Lübeck

Vor der Commerzbank in der Fackenburger Allee in Lübeck haben sich am Montagnachmittag, 1. Februar, zahlreiche Polizisten versammelt. Insgesamt sieben Streifenwagen rückten an. Nach Angabe der Lübecker Polizei hatte eine männliche, unbekannte Person mehrere Glasscheiben der Bankfiliale eingeschlagen.

Täter verschanzte sich im Nebengebäude

Laut Augenzeugenberichten verschanzte sich der Täter anschließend im Keller eines angrenzenden Stadthauses, berichten die Lübecker Nachrichten. Die Beamten umstellten daraufhin den Eingang und mögliche Fluchtwege. Sie riefen ein Spezialeinsatzkommando (SEK). Die Einsatzkräfte versuchen derzeit, in den Keller einzudringen.

Polizei gibt keine weiteren Auskünfte

Polizeisprecher Stefan Muhtz sagte am Montagnachmittag: „Weitere Angaben werden zum jetzigen Zeitpunkt zu dem laufenden Einsatz nicht gemacht.“

Wir berichten weiter an dieser Stelle.

Von RND/LN