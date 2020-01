Polizeikontrolle in SH: Nur 10 von 36 Schwertransporten dürfen weiterfahren

Der Landtag will den 19 Tierheimen in Schleswig-Holstein in Zukunft möglichst unbürokratisch Fördermittel zukommen lassen. Abgeordnete aller Parteien kritisierten es am Donnerstag als politisch nicht gewollt, dass nur ein Bruchteil der Finanzhilfen tatsächlich beantragt und ausgezahlt werde.