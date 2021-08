Lübeck

92 Menschen sind am Samstagabend bei einer privaten Veranstaltung in Lübeck-Schlutup durch die Polizei kontrolliert worden. Der Einsatz erfolgte im Rahmen der Null-Toleranz-Strategie der Landespolizei Schleswig-Holstein: „Es werden keinerlei Machtdemonstrationen oder Verstöße gegen die Rechtsordnung durch Gruppierungen mit Bezug zum Rockermilieu geduldet“, sagte ein Sprecher.

Bereits bei geringen Rechtsverstößen, Straftaten und Ordnungswidrigkeiten werde schnell und konsequent eingegriffen und etwaiges rechtswidriges Verhalten nicht toleriert.

Polizei lässt Bilanz offen

Der Einsatz erfolgte zunächst bei dem Gebäude eines Motorradclubs in Lübeck-Schlutup, wo eine private Veranstaltung mit mehreren Personen stattfand. „Den Erkenntnissen der Polizei nach ließen sich nach entsprechender Bewertung Bezüge zum Rockermilieu herleiten“, begründete der Sprecher die Aktion.

Die Polizei sei daher bis in die späten Abendstunden im Großbereich Lübeck mit einer starken Anzahl von Einsatzkräften präsent gewesen und habe auf den Anfahrtsrouten der Veranstaltung Fahrzeug- und Personenkontrollen durchgeführt.

„Im Zuge der Kontrollen wurden insgesamt 92 Personen und 28 Fahrzeuge überprüft“, bilanzierte der Sprecher. „Zu besonderen Vorkommnissen kam es dabei nicht.“ Welche Ergebnisse die Kontrollen brachten, ob also etwa Waffen oder Drogen gefunden wurden – das sagte der Sprecher nicht.

Platzverweise gegen 23 Menschen – aber warum?

Im Vorfeld der Kontrollen seien allerdings am Samstagnachmittag in einem Restaurant An der Untertrave in Lübeck 23 Anhänger der Gruppierung festgestellt werden. „Gegen diese Personen wurden Platzverweise ausgesprochen“, sagte der Sprecher. Warum das geschah, ließt der Sprecher offen.

Unterstützt wurde die Polizeidirektion Lübeck während der Maßnahmen durch Einsatzkräfte aus Mecklenburg- Vorpommern und Baden-Württemberg.

Von RND/kha