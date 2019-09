Schleswig

Am Freitagabend gegen 23:00 Uhr wurde die Polizei Schleswig zu einem Routineeinsatz in die Königsberger Straße gerufen. Ein Mann soll seine Taxifahrt nicht bezahlt und den Taxifahrer geschlagen haben. Anschließend sei er in ein Haus gegangen.

Aufgrund der Umstände gingen die Beamten davon aus, dass dieser Mann eine Schusswaffe mitführte. Einer Aufforderung, diese wegzulegen, kam er nicht nach, sodass ihm der Beamte im weiteren Einsatzverlauf ins Bein schoss. Rettungskräfte brachten den Verletzten ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht.

Die Schusswaffe, die der Mann bei sich trug, stellte sich als geladene Schreckschusswaffe heraus. Sie wurde sichergestellt.

Die am Einsatz beteiligten Polizisten wurden aus fürsorgerischen Gründen umgehend aus dem Dienst genommen und betreut. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf der Ereignisse dauern an.