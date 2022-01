Kostenlos bis 10:31 Uhr Polizisten in SH häufen über eine halbe Million Überstunden an – Ministerin will Grenze

Beamtinnen und Beamte der Polizei in Schleswig-Holstein schleppen massig Überstunden vor sich her. Das teilte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) in einem Interview mit. Sie will jetzt eine Grenze ziehen.