Kiel

Die Nase läuft, die Augen jucken: Viele Allergiker in Schleswig-Holstein leiden momentan unter heftigen Symptomen. Die Pollenflugsaison 2021 ist bereits in vollem Gang. Das bestätigt auch Björn Goldhausen, Sprecher von Wetteronline: "Die Natur hat in den vergangenen Tagen einen deutlichen Sprung gemacht." Warmes, trockenes Wetter lässt Erle, Weide, Ulme und ganz besonders die Hasel blühen. Deren Pollenflug wird bereits als mäßig eingestuft.

Außergewöhnlich ist das für diese Jahreszeit jedoch nicht, sagt Goldhausen. "Wir liegen beim Pollenflug in diesem Februar eindeutig im Durchschnitt." Im milden Winter des vergangenen Jahres sei die Konzentration bereits im Januar deutlich ausgeprägter gewesen.

"Durch die sehr frostigen Temperaturen der vergangenen Wochen wurden die Pollen noch in Schach gehalten", so der Experte. Mit einem Anstieg auf knapp 20 Grad, viel Sonne und etwas Wind konnten sich Sträucher und Bäume nun entfalten und reichlich Pollen abwerfen.

Jeder vierte junge Schleswig-Holsteiner leidet unter Heuschnupfen

Dass damit viele Menschen Probleme haben, merken auch die Ärztinnen und Ärzte in Schleswig-Holstein. Prof. Dr. Regina Fölster-Holst vom UKSH Kiel ist Allergologin und beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit dem Thema Pollenallergie. Sie sagt: "Es kommen immer mehr Leute in unsere Sprechstunden. Und sie kommen immer früher." Bestätigt wird diese Einschätzung vom Robert-Koch-Institut. Seit 1990 habe sich die Allergie-Rate in Deutschland nahezu verdoppelt, stellte das Institut bereits 2017 fest.

Lesen Sie auch: Alle Nachrichten zum Thema Heuschnupfen

Bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist mittlerweile knapp jeder Vierte von Heuschnupfen betroffen - Tendenz steigend. Woran das liegt? Da tappe die Forschung noch im Dunkeln, sagt Fölster-Holst.

Ein Grund könne die exzessive Nutzung von Desinfektionssprays sein, die das Immunsystem aus dem Takt bringt. "Die Leute übertreiben es mit der Hygiene." Auch die Genetik spielt eine wichtige Rolle bei Allergien.

Wie lässt sich eine Pollenallergie behandeln?

Wer nun aber schon von Symptomen geplagt wird, erhofft sich von bewährten Medikamenten schnelle Linderung. Die Palette der Präparate ist vielfältig und in den meisten Fällen rezeptfrei in der Apotheke erhältlich.

Sogenannte Antihistaminika wirken als Nasenspray, Tabletten oder Augentropfen gegen die Beschwerden. Bei vielen Allergikern sind sie wegen ihrer Nebenwirkungen jedoch unbeliebt. Volker Thode, Vize-Präsident der Apothekerkammer Schleswig-Holstein, gibt vorsichtige Entwarnung: "Die neueren Medikamente machen längst nicht mehr so schläfrig wie noch vor einigen Jahren."

Für Dauergeplagte eignet sich eine Hyposensibilisierung, die sogenannte Heuschnupfen-Impfung, die vom Arzt verabreicht wird. Wer sich dafür entscheidet, braucht allerdings Geduld, meist mehrere Jahre. Der Vorteil: Danach sinkt das Risiko, auch andere Allergien zu entwickeln.

Erster Schritt ist ein Allergietest beim Hautarzt

Doch nicht immer steckt hinter einer Schniefnase oder tränenden Augen wirklich eine Pollenallergie. Für Klarheit sorgt ein Allergietest beim Hautarzt, der auch über die weitere Behandlung aufklärt. Bei Florian Lipowsky von der Kieler Hautarztpraxis am Dreiecksplatz melden sich seit gut zwei Wochen die ersten Patienten mit Symptomen einer Pollenallergie. Rund 100 von ihnen rät er jährlich zu einer Hyposensibilisierung per Spritze oder Tablette.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was außerdem helfe: Spaziergänge meiden, wenn die allergieauslösenden Pollen im Anflug sind. Kleidung, die draußen getragen wurde, schnell ablegen. Hände und Gesicht gründlich waschen.

Worin sich die Experten einig sind: Wer nachgewiesen unter Heuschnupfen leidet und deutliche Symptome zeigt, sollte diese auch behandeln. "Ansonsten steigt langfristig das Risiko einer Lungenerkrankung", sagt Prof. Fölster-Holst vom UKSH.

Mund-Nasen-Schutz kann Symptome einer Pollenallergie lindern

Auf Besserung, die von allein eintritt, können Allergiker in absehbarer Zeit nicht hoffen. Die Wetterlage bleibt im Norden recht stabil, wie Björn Goldhausen von Wetteronline berichtet. Und der Höhepunkt der Pollensaison steht mit der besonders aggressiven Birke ab April noch bevor.

Hoffnung schenkt ausgerechnet das bei einigen unbeliebte Accessoire: der medizinische Mund-Nasen-Schutz. "Durch ihn werden weniger Pollen eingeatmet", erläutert Volker Thode. Wem trotzdem unter der Maske die Nase läuft, dem raten Ärzte zu kortisonhaltigen Sprays.