Kiel

Nach zwei Kieler Wochen unter Corona-Bedingungen rechnet Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) fest mit Millionen Gästen aus aller Welt im kommenden Jahr. Das sagte er am Sonntag bei einer Bilanz der Segelwoche in Schilksee.

„Es war eine tolle Kieler Woche – im Rahmen dessen, was möglich war. Was wir uns vorgenommen haben, ist aufgegangen“, so Kämpfer. „Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Bei vielen Veranstaltungen und vor allem in Schilksee kam echte Kieler-Woche-Stimmung auf.“

80.000 Kieler-Woche-Gäste in Schilksee

Die Großveranstaltung war – wie bereits im vergangenen Jahr – vom üblichen Zeitraum Ende Juni verschoben worden und fand vom 4. bis 12. September statt. Fast alle Programmpunkte waren wegen der Pandemie gestrichen worden, sodass das große Volksfest ausfiel. Nur in Schilksee, am Ausgangspunkt der Segelwettbewerbe, wurde eine kleine Veranstaltungsfläche unter 3G-Regeln aufgebaut.

Bis einschließlich Sonntag wurden dort rund 80.000 Gäste gezählt, die das Angebot an Verkaufsständen und Gastronomie nutzten. Zudem gab es unter anderem Stadtteilfeste und ein kulturelles Programm auf der Freilichtbühne Krusenkoppel. „Wir haben alles aus der Zitrone herausgepresst“, so Kämpfer.

Das sportliche Fazit des Regatta-Chefs Dirk Ramhorst fiel ebenfalls positiv aus – trotz ausgeprägter Flauten im ersten Teil der Kieler Woche. Fast 3000 Seglerinnen und Segler aus 23 Nationen nahmen mit mehr als 900 Jollen und Kielbooten sowie Jachten an 21 Wettbewerben teil. „Die Beteiligung war angesichts des in den September verschobenen Termins gut“, so Ramhorst.

2022 will er neben den internationalen Bootsklassen wieder alle olympischen Disziplinen ausschreiben. „Ab Montag planen wir für die Kieler Woche 2022“, sagte der Regatta-Chef. Dann soll die Kieler Woche auch wieder zur gewohnten Zeit stattfinden, und zwar vom 18. bis 26. Juni. Darauf schlugen Ramhorst und Kämpfer mit einem Faust-Handschlag ein.

Zum 140. Kieler-Woche-Jubiläum 2022 soll wieder groß gefeiert werden

„Nächstes Jahr starten wir wieder richtig durch“, versprach Kämpfer. „Dann wird die Kieler Woche 140 Jahre alt, es steht auch das 50-jährige Jubiläum der Olympischen Spiele 1972 an. Wir haben also mindestens doppelten Grund, richtig groß zu feiern – und das hoffentlich auch wieder mit Millionen Gästen aus aller Welt“, sagte Ulf Kämpfer.

Darin sei er sich sicher, weil die Impfkampagne bereits sehr weit fortgeschritten sei. Jeder habe die Möglichkeit, sich gegen das Coronavirus zu schützen. Bis zum nächsten Jahr gebe es kein Argument mehr gegen eine normale Kieler Woche. Sich nicht impfen zu lassen, sei die „persönliche Lebensentscheidung“ jedes einzelnen Menschen.

Auch die Deutsche Marine bot in diesem Jahr nur ein eingeschränktes Programm. Das soll sich 2022 ändern. „Für das nächste Jahr möchten wir – in gewohnt hervorragender Zusammenarbeit mit der Stadt Kiel – wieder aktiv dazu beitragen, den ursprünglichen Gedanken der Kieler Woche als maritimes Fest mit neuen Ansätzen und Attraktionen weiterzuentwickeln und unseren Gästen multinationale Begegnungen mit Besatzungen von Schiffen aus aller Welt bieten“, sagte Flotillenadmiral Christian Bock, Kommandeur der Einsatzflotille 1.

Rund 2000 Besucher zählte die Marine im Stützpunkt Kiel beim Open Ship. Bereits am Sonnabend verfolgten rund 30.000 Menschen an den Ufern der Kieler Förde die traditionelle Windjammerparade, einer der Höhepunkte der Kieler Woche, bevor sie am Sonntagabend mit einem Feuerwerk zu Ende geht.