Kiel

Welche Lebensmittel gegen Post-Covid-Symptome wirken, verrät Ernährungsexpertin Alste Janßen im Interview mit KN-online.

Frau Janßen, wie können Sie als Ernährungsberaterin Corona-Patienten helfen?

Alste Janßen: Einige Menschen haben nach der Corona-Infektion mit langfristigen Folgen und Komplikationen zu kämpfen, wie Geschmacks- und Geruchsstörungen, Muskelschwäche, Atembeschwerden und Magen-Darm-Problemen. Bei manchen sinkt das Gewicht, bei anderen steigt es. Die Ursachen sind noch nicht eindeutig geklärt, aber die Symptome des Post-Covid-Syndroms lassen sich mit einer speziellen Ernährung gut behandeln. Dafür braucht es eine individuelle Therapie.

Was können Menschen am besten essen, wenn sie nichts mehr schmecken und riechen?

Die Betroffenen müssen diese Sinne nicht neu erlernen. Geruchs- und Geschmackswahrnehmungen kommen wieder. Um einem drohenden Gewichtsverlust entgegenzuwirken, lässt sich die Zeit optimal überbrücken. Die Herausforderung ist, den Appetit immer wieder anzuregen. Zum Beispiel werden mit Hilfe von Lebensmitteln, die beim Beißen und Kauen Geräusche machen, funktionierende Sinne genutzt, um an Speisen zu erinnern und den Appetit zu fördern.

Besonders eiweißreiche Lebensmittel, wie Fleisch, Wurst oder Fisch werden von vielen Betroffenen als bitter oder metallisch empfunden und seltener verzehrt. Jedoch ist gerade bei Appetitverlust eine optimale Eiweißversorgung und eine adäquate Kalorien- und Nährstoffzufuhr sehr wichtig. In diesen Fällen können Eiweißträger miteinander ausgetauscht werden: Fisch statt Fleisch, Hülsenfrüchte statt Eier.

Auch bei Kaffee, Tee und Zitrusfrüchten bestehen häufig Abneigungen. Olfaktorische Zutaten, die den Geruchssinn ansprechen, wie Granatapfelkerne, Bitterstoffe oder Pfefferminze regen die Geschmacksknospen gezielt an.

Wer nicht gut riechen kann, nimmt übrigens auch gefährlichen Brandgeruch, unangenehmen Körpergeruch oder verdorbene Lebensmittel nicht wahr. Das kann im Alltag verunsichern oder sogar gefährlich werden. Deswegen sollten Patienten auf das Mindesthaltbarkeitsdatum achten, beim Kochen am Herd bleiben und sich genau an das Rezept halten, um zu viel Salz zu vermeiden.

Nach einer Covid-Erkrankung leiden einige auch unter chronischer Erschöpfung. Lässt sich das durch Ernährung beeinflussen?

Gegen dieses Fatigue-Syndrom gibt es keine bestimmte Ernährung. Wichtig ist, den Teufelskreis zwischen Appetitlosigkeit, Gewichtsabnahme, Muskelverlust und damit weiterer Erschöpfung zu unterbrechen – das gelingt mit einer vitamin- und mineralstoffreichen Frischkost und mit energiedichten Lebensmitteln aus der leichten Vollkost.

Nach der Infektionserkrankung müssen Patienten auch ihre Muskeln, vor allem die Atemmuskulatur, wieder aufbauen. Für den Muskelaufbau ist wertvolles Eiweiß notwendig und für ein optimales Atmen gibt es eine dezidierte Auswahl an Fetten und Kohlenhydraten. Eine gezielte Ernährung hat einen Einfluss auf den sogenannten respiratorischen Quotienten, mit mehr oder weniger Fett im Essen lässt sich leichter oder eben nicht so leicht atmen. Leider wird die unterstützende Möglichkeit einer Ernährungstherapie sowohl von Ärzten als auch von Betroffenen oft noch unterschätzt.

Müssen Patienten die Ernährungsberatung nach einer Covid-Erkrankung selbst bezahlen?

Die meisten Krankenkassen beteiligen sich anteilig an den Kosten. Ärzte können in jedem Fall über eine ärztliche Notwendigkeitsbescheinigung eine ernährungstherapeutische Maßnahme in die Wege leiten. Verbraucherschutzorganisationen weisen übrigens immer auf Unterschiede in der Qualifikation von Anbietern im Bereich der Ernährungsberatung hin. Die Krankenkassen verfügen meist über Adresslisten für qualifizierte Ernährungsberatungskräfte in ihrer Gegend. Orientierung gibt es auch unter www.ernaehrungsberatung-schleswig-holstein.de

Eine gesunde Ernährung dient doch vor allem der Vorbeugung. Welche Lebensmittel stärken das Immunsystem, damit man für eine Corona-Infektion gewappnet ist?

In jedem Fall ist viel Gemüse ratsam und damit eine ausreichende Zufuhr an sekundären Pflanzenstoffen und Vitaminen, außerdem pflanzliche Eiweiße aus Hülsenfrüchten und Samen sowie hochwertige pflanzliche Öle wie bei der Mittelmeerkost. Mit einer zuckerarmen, ballaststoffreichen und abwechslungsreichen Kost mit frischen Zutaten stärkt man seine Darmgesundheit und verbessert die Abwehrlage.

Menschen mit Unter- oder Mangelernährung haben ein erhöhtes Infektionsrisiko und schlechtere Prognosen. Deswegen ist im Vorfeld schon auf eine eiweißreiche, pflanzenbasierte ausgewogene Kost zu achten. Das gilt besonders für ältere Menschen, sie neigen zu einer Unterernährung mit gleichzeitigem Eiweißmangel, der sich bei Fieber noch erhöht. Das gilt aber auch für übergewichtige Menschen, denn auch sie leiden unter einer Fehlernährung und haben bei einer Infektion nicht selten einen schwereren Verlauf.