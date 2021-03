Kiel

Dazu antwortet Prof. Jan Rupp, Direktor der Klinik für Infektiologie und Mikrobiologie am UKSH Lübeck:

„Wenn ich die Frage richtig verstehe, geht es darum, dass man trotz Impfung eine milde Covid-19-Erkrankung noch bekommen könnte und sich dann 'Long Covid' entwickelt. Generell kann man sagen, dass die Langzeitfolgen von schweren Covid-19-Erkrankungen meist ausgeprägter sind als bei milden Verlaufsformen. Doch es gibt auch Personen, die nur eine milde Symptomatik der Infektion hatten, die länger benötigen, bis sie wieder ihre Leistungsfähigkeit erreichen – das gilt auch für Konzentrationsschwäche, Kopfschmerzen, Schlafstörungen usw.", sagt Rupp.

Es sei also nicht komplett ausgeschlossen, dass man nach Impfung und gegebenenfalls leichter Covid-Infektion auch Folgen über einen etwas längeren Zeitraum davontrage. Die Wahrscheinlichkeit für eine Infektion werde durch die Impfungen aber so erheblich gesenkt, dass damit auch die Häufigkeit von "Long Covid"-Erkrankungen drastisch zurückgehen werde. "Vergleichende Zahlen zu Erkrankungen nach den unterschiedlichen Impfstoffen liegen jedoch noch nicht vor", so Rupp.