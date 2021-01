Die Ausnahmeregelung für Abschlussklassen hat für Aufruhr an den Schulen in Schleswig-Holstein gesorgt. "Die Vorgaben sind nicht umsetzbar. Und am allerschlimmsten, sie werden dem Infektionsschutz nicht gerecht, weil viel zu viele Schüler auf einmal in die Schulen kommen werden", schlug Astrid Henke von der GEW Alarm.