Preisdruck: Milcherzeuger sind noch immer sauer

Kiel

Viel Wirbel hatten sie veranstaltet, um endlich fair bezahlt zu werden: Treckerdemos, Protestkundgebungen, Blockaden von Logistikzentren der Discounter. Doch seit geraumer Zeit ist es still geworden, auch weil die Pandemie die Bereitschaft zu öffentlichen Großaktionen nicht gerade beflügelt.

Betriebe schreiben rote Zahlen

Die Stille der Milchbauern – sie ist trügerisch. Nach mehreren Verlustjahren in Folge sind viele Erzeuger noch immer sauer: auf den Lebensmitteleinzelhandel, der Milch, Butter und Käse zu Schleuderpreisen auf den Markt wirft. Auf Meiereien, die nach wie vor Preise zahlen, die die Kosten nicht decken. Auf die Politik, die es nicht schafft, einen Herkunftsnachweis für Milchprodukte verpflichtend durchzusetzen. Auf das Kartellamt, das nichts tun, um das Bollwerk an Nachfragemacht im Handel zu sprengen.

Und – auch wenn niemand das öffentlich sagen mag – auf die Verbraucher, die Weidehaltung toll finden, mehrheitlich aber nicht bereit sind, dafür ein paar Cent mehr zu bezahlen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

34 Cent - das reicht vorne und hinten nicht

Wie die Lage ist? „Beschissen“, sagt Jann-Harro Petersen, Milchexperte beim Bauernbündnis Land schafft Verbindung (LsV) und Hofinhaber in Tating auf Eiderstedt. Exakt 32,2 Cent Grundpreis netto zahlt ihm sein Abnehmer – der Branchenriese Deutsches Milchkontor (DMK). Plus „Milkmaster“-Bonus, plus Logistik-Bonus plus Kühlkostenzuschlag, plus Bonus für gentechnikfreie Milcherzeugung: macht zusammen 34 Cent. Das reicht vorne und hinten nicht. Deshalb steigt Petersen auf Bio um und wechselt den Abnehmer, da gibt es dann knapp 50 Cent.

Lesen Sie hier: Wie regional ist die Milch in Schleswig-Holsteins Supermärkten?

Seit Monaten sprechen die Bauern mit dem Handel über einen Ausweg aus der Misere. Ob das etwas bringt, darüber gehen die Einschätzungen zwischen LsV-Landwirten und Bauernverband auseinander. Während Petersen bei den Discountern keinerlei Bemühen sieht, das Verramschen von Lebensmitteln zu stoppen, sieht Klaus-Peter Lucht durchaus Bewegung in die richtige Richtung: „Die Bedingungen, zu denen die Tierwohlinitiative Schwein auf Milchprodukte ausgedehnt werden kann, sind festgezurrt“, sagt der Vize-Präsident des Bauernverbandes Schleswig-Holstein.

Offen ist allerdings der heikle Punkt der Finanzierung. Hier plädiert Lucht für eine Fondslösung. Wie auch beim Tierwohllabel für Schweinefleisch sollten die Handelskonzerne in einen Topf einzahlen, aus dem die Erzeuger für das Einhalten von Standards bezahlt werden, die über das gesetzliche Mindestmaß hinausgehen.

"Nicht nur die Produktion optimieren"

LsV-Mann Petersen hingegen würde das Problem noch sehr viel grundsätzlicher angehen – und sieht dabei die Erzeuger mit in der Verantwortung: „Wir müssen das Brett vom Kopf bekommen“, sagt er. Es dürfe nicht weiter nur um die Optimierung der Produktion gehen: „Auch die Vermarktung muss besser werden.“ Statt immer nur auf Wachstum zu setzen, müsse die Marge im Mittelpunkt stehen.

Und das könne durchaus bedeuten, die produzierte Menge auch mal herunterzufahren, wenn es darum gehe, Angebot und Nachfrage in Balance zu bringen. Aus Sicht von Lucht jedoch ist diese Flexibilität längst gegeben, etwa durch das Einlagern von Milchpulver.

Lesen Sie hier: Die Wut der Bauern ist verständlich

Und die Molkereien? Die sehen sich eigentlich auch nur als Opfer: „Der Auszahlungspreis wird bestimmt durch die Preise, die wir an den Absatzmärkten erwirtschaften können“, heißt es beim DMK. Ziel der Meierei als Genossenschaft von Landwirten sei natürlich, steigende Preise durchzusetzen. Gleichzeitig zeigt die Nachfrage, „wie preissensibel unsere Verbraucher sind“. Rund 80 Prozent der Molkereiprodukte in den Geschäften seien Handelsmarken und überwiegend Standardprodukte der täglichen Grundversorgung.

Und nun? Am 1. Juni ist Tag der Milch. Spätestens dann dürften die Bauern wieder laut werden.