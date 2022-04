Premiere: Die neue „Nils Holgersson“ läuft Mittwochabend in Travemünde ein

Travemünde

Sie kommt! Die neue „Nils Holgersson“ soll laut Plan Mittwochabend in Travemünde einlaufen. Etwa 11 600 Seemeilen liegen dann hinter dem neuen Flaggschiff der TT-Line. Vor fünf Wochen war die Fähre von China gestartet. Nach einer einwöchigen Pause wird die „Nils Holgersson“ Ende April ihren Dienst aufnehmen und unter anderem zwischen Travemünde und Trelleborg pendeln.

Eigentlich sollte sie erst im Sommer zum ersten Mal eingesetzt werden. Doch jetzt ging alles ganz schnell: Laut Plan soll die neue „Nils Holgersson“ am Mittwochabend um 19.30 Uhr die Nordermole passieren und anschließend am Skandinavienkai festmachen. Eine Woche später nimmt das Fährschiff, das mit dem umweltschonenden Flüssiggas (LNG) betrieben wird, seinen Dienst auf. „Das für die Gäste attraktiv gestaltet und Umweltressourcen schonende Schiff steht für die von unserer Linie angebotenen Passagen ab sofort für Buchungen zur Verfügung“, sagt TT-Line-Sprecherin und Passageleiterin Claudia Gierszewski.

Heimathafen des neuen Fährschiffs ist Rostock

Das Fährschiff wurde in der chinesischen Werft Jiangsu Jinling in Nanjing für einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag gebaut und fährt unter deutscher Flagge mit Heimathafen Rostock. Mit der Überführung des Schiffsneubaus sei alles nach Plan verlaufen, betont die Unternehmenssprecherin. Auf der fünfwöchigen, etwa 11 600 Seemeilen langen Reise von China nach Travemünde hätten TT-Line-Kapitän Stephan Schipplick und seine Crew das Schiff auf Herz und Nieren getestet sowie letzte Ausrüstungen vorgenommen. „Auf unserer Überführungsreise hat sich die ‚Nils Holgersson‘ durch herausragende Seeeigenschaften und beeindruckend niedrige Verbräuche ausgezeichnet. Jetzt freuen sich meine Crew und ich darauf, unsere Gäste an Bord begrüßen zu dürfen“, sagt Schipplick.

Optimierte Be- und Entladezeiten

„Bei uns stehen die Gäste im Mittelpunkt“, betont Passageleiterin Gierszewski. Die großen Fensterfronten ermöglichten einen hervorragenden Blick auf die Ostsee, und die Konzeption der öffentlichen Bereiche, darunter zwei Restaurants, eine Coffee-Lounge, einer Sportsbar sowie einem großzügigen Außen- und Kinderspielbereich werde die Erwartungen der Gäste an Unterhaltung und Entspannung erfüllen. Auf den Wagendecks gebe es 32 Ladestationen für E-Autos, sodass die Passagiere am nächsten Morgen mit komplett geladenen Fahrzeugen auf die Reise gehen könnten. Und noch etwas helfe der Umwelt: Die Be- und Entladezeiten seien weiter optimiert. So sorge eine neu entwickelte Software ebenso für eine schnellere Abwicklung wie auch für insgesamt verkürzte Liegezeiten, wodurch weitere 15 Prozent Energie gespart würden. „Nachhaltigkeit ist die Zukunft. Die wollen wir entsprechend umweltschonend mitgestalten“, sagt TT-Line-Geschäftsführer Bernhard Termühlen.

Von Thomas Krohn/RND