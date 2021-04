Lübeck/Kiel

„Abiturprüfungen aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen zu lassen, ist nicht fair“, sagt Maik Abshagen, Schulleiter der Lübecker Baltic-Schule. Doch genau das fordert die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) im Notfall. „Sollte das Infektionsgeschehen so dramatisch ansteigen, wie die dritte Welle in anderen europäischen Nachbarstaaten befürchten lässt, müssen die Länder flexibel reagieren und von Prüfungen absehen“, sagte GEW-Chefin Marlis Tepe dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Prüfungen schreiben – Hygienekonzept macht`s möglich

Der Lübecker Schulleiter geht hingegen fest davon aus, dass alle Prüfungen stattfinden. „Schließlich sind die ersten Klausuren in den Profilfächern bereits geschrieben worden“, berichtet Maik Abshagen. Mit einem Hygienekonzept, viel Abstand und wenig Schülern in einem Raum sei es möglich. Masken müssen die Schüler während der stundenlangen Klausuren nicht tragen.

„Die Prüfungen sollten auf keinen Fall abgesagt werden“, stimmt Thorsten Muschinski, Vorsitzender des Landeselternbeirates der Gesamtschulen in Schleswig-Holstein, zu. „Die Sorge habe ich aber natürlich die ganze Zeit“, gesteht er. Denn wie die Infektionszahlen an den Prüfungstagen aussehen, könne man nun einmal nicht planen.

Sorge: „Sowieso schon ein Corona-Abschluss“

Wie der diesjährige Abschlussjahrgang in das Berufsleben startet, bereite Muschinski Sorgen – ob mit oder ohne Abiturprüfungen. „Seien wir realistisch: Natürlich ist es sowieso schon ein Corona-Abschluss“, sagt Thorsten Muschinski. „Da kann man nur an die Vernunft der Arbeitgeber appellieren und hoffen, dass sie erkennen, dass dieses Abitur genauso viel wert ist.“ Denn die Schulabgänger hätten ihre Schullaufbahn genauso durchlaufen wie alle anderen auch, nur „bei ihrem Abschluss Pech gehabt.“

So sieht es auch Ben Fricke, der stellvertretende Sprecher der Landesschülervertretung der Gymnasien in Schleswig-Holstein. „Man sollte eher Anerkennung dafür bekommen, dass man unter diesen Umständen sein Abitur geschafft hat“, sagt der 17-Jährige. Um zu verhindern, dass das Gegenteil passiert, sollten die Prüfungen unbedingt geschrieben werden. „So können auch Vergleichbarkeit und Konkurrenzfähigkeit zwischen den Ländern und Kreisen gewährleistet werden.“

„Schaden wäre größer als der Nutzen“

Anstatt über den Abbruch bereits laufender Prüfungen zu diskutieren, müsse jetzt alles daran gesetzt werden, die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, „damit die Abiturprüfungen unter angemessenen Rahmenbedingungen, angepasst an die aktuelle Lage, geschrieben werden können“, sagt Claudia Pick, Vorsitzende des Landeselternbeirates der Gymnasien in Schleswig-Holstein. „Das heißt, man muss die Erfahrungen des Vorjahres miteinbeziehen und alle räumlichen und personellen Möglichkeiten der Schule nutzen.“

Außerdem betont Pick, wie wichtig es sei, dass Corona-Schnelltests so früh durchgeführt werden, dass vor der Prüfung noch ein PCR-Test mit Ergebnisvorlage möglich ist. So könne gesichert werden, dass niemand seine Klausur wegen eines falschen Testergebnisses verpasst. „Das Aussetzen der Abi-Prüfungen zum aktuellen Zeitpunkt ist für mich indiskutabel. Schleswig-Holstein hat die niedrigsten Inzidenzwerte. Der Schaden wäre größer als der Nutzen“, so Claudia Pick.

Prüfungen werden nach Ostern fortgesetzt

Auch Bildungsministerin Karin Prien (CDU) halte „von einer hypothetischer Debatte, die den Abiturientinnen und Abiturienten die Prüfungsvorbereitung zusätzlich schwer macht“ nichts. „Es gibt zur Zeit keinen Grund, die Abiturprüfungen abzusagen“, erklärt sie auf Anfrage der Lübecker Nachrichten. Im Gegenteil: In Schleswig-Holstein haben die schriftlichen Abiturprüfungen in der vergangenen Woche bereits begonnen und werden laut Bildungsministerin in der Woche nach den Osterferien ab dem 19. April fortgesetzt.

Prüfungen unter Pandemiebedingungen: „Schulen mittlerweile Profis“

„Die schriftlichen Prüfungen für den Ersten Allgemeinbildenden Schulabschluss (ESA) und den Mittleren Schulabschluss (MSA) konnten übrigens ganz geräuschlos im März schon weitgehend abgeschlossen werden“, berichtet die Bildungsministerin. „Unsere Schulen sind nach dem Vorlauf in 2020 mittlerweile Profis, was die Durchführung von Abschlussprüfungen unter Pandemiebedingungen angeht. Und die Lehrerinnen und Lehrer haben ihre Schülerinnen und Schüler sehr gut auf diese Prüfungen vorbereitet – unter anderem seit Januar mit Präsenzangeboten für die Abschlussjahrgänge.“

Diesjährige Abschlüsse: Gleichwertig und anerkannt

Die Rückmeldungen nach der ersten Abi-Klausur hätten gezeigt, dass Abiturprüfungen unter Pandemiebedingungen funktionieren. Kaum Abmeldungen oder Rücktritte von den Prüfungsterminen würden zeigen, wie professionell die Prüflinge mit der Situation umgehen.

Ansonsten gelte die Vereinbarung, die die Kultusministerkonferenz im Januar getroffen hat: „Die Abiturprüfungen finden statt und die in diesem Jahr erworbenen Abschlüsse werden denen der früheren und späteren Jahre gleichwertig sein und gegenseitig anerkannt werden“, so Karin Prien.

