Der Ton gegen Bildungsministerin Karin Prien ( CDU) wird immer schärfer. Nachdem der SPD-Abgeordnete Martin Habersaat sie diese Woche bereits als "Märchentante" betitelt hatte, fordert seine Landesparteichefin Serpil Midyatli nun den Ministerpräsidenten dazu auf, sich von Prien zu trennen.

„Die Pandemie hat uns gezeigt, dass Frau Prien keine Krisen-Managerin ist. Sie schafft das nicht“, sagt Midyatli. Daniel Günther ( CDU) müsse die Konsequenzen aus dem Missmanagement seiner Ministerin ziehen.

Der Ministerpräsident kümmere sich in dieser Situation um die wichtigen Themen des Landes, ließ der Regierungssprecher auf Anfrage wissen. Prien selber wollte die Attacke gegen sich nicht kommentieren.

Midyatli wirft Prien chaotische Kommunikation vor

„Das Ministerium veranstaltet ein Kommunikations-Chaos", kritisiert Midyatli. "Es kann doch nicht sein, dass Frau Prien uns morgens im Landtag etwas berichtet, was sich dann nicht mit dem deckt, was am Nachmittag in der Verordnung an die Schulen steht. Sie hat ihr Ministerium nicht im Griff.“

Gemeint sind damit die unterschiedlichen Aussagen zur Organisation des Präsenzunterrichts der Abschlussklassen. Für Irritation sorgte die Formulierung in der Schulinformation, dass Abiturienten, Neunt- und Zehntklässler Unterricht "gemäß Stundentafel im Rahmen der vor Ort üblichen Zeitstruktur" bekommen sollten.

Prien räumt Missverständnisse in der Kommunikation ein

"Ja, wir müssen feststellen, dass es dabei zu Missverständnissen in der Kommunikation gekommen ist", räumte Prien am Donnerstag im Bildungsausschuss ein. Aber deswegen habe ihr Haus schnell reagiert und klargestellt, dass nicht nach normalem Stundenplan unterrichtet werden müsse.

Prien zufolge haben die Hälfte der weiterführenden Schulen ihre Angebote aber nach Stundenplan organisiert. An Gymnasien liege der Anteil an Präsenzunterricht im Schnitt bei 82 Prozent, an den Gemeinschaftsschulen etwa bei 60 Prozent. Weil dort mehr Jahrgänge involviert seien, werde vermehrt auf Wechsel- und Distanzmodelle zurückgegriffen.

SPD : Ministerin ist kein verlässlicher Partner für Schüler, Eltern und Lehrer

Als weitere Beispiele für das Missmanagement der Ministerin führt die SPD den im vergangenen Frühjahr einkassierten Vorstoß zur Absage von Abiturprüfungen an und das Hin und Her um eine Maskenpflicht nach den Sommerferien.

„Eltern, Schüler und Lehrer wünschen sich einen verlässlichen Partner“, so Midyatli. Stattdessen behandele Prien sie oft von oben herab, das Vertrauensverhältnis sei zerrüttet.

Auch das Distanzlernen funktioniere immer noch nicht gut. „All das, was an Kritik kommt, wird abgewiegelt und auf Kommunen, Amtsvorgängern oder die Kultusministerkonferenz verwiesen. Die Suche nach anderen Schuldigen hilft aber nicht weiter, das Ministerium muss selbst an Lösungen arbeiten.“

CDU nennt Forderung "Effekthascherei"

Die Darstellungen der SPD-Landesvorsitzenden seien an den Haaren herbeigezogen, konterte die CDU. Die Rücktrittsforderung sei reine Effekthascherei, kritisierte Tobias von der Heide. "Mit solchen völlig realitätsfernen Forderungen zeigt die SPD-Vorsitzende, dass sie auch künftig nicht in der Lage sein wird, Verantwortung für unser Land zu übernehmen." Sie stifte nur Verwirrung auf Kosten der Bildung.

Corona werde uns noch länger beschäftigen, so Midyatli. Mit Verweis auf die Krisensituation jetzt keine personellen Konsequenzen ziehen zu wollen, sei kurzsichtig. Es sei besser die Reißleine zu ziehen und jetzt einen Experten für den Job an die Hausspitze zu holen.

Der Forderung nach einem Wechsel im Ministerium wollte sich der SSW nicht anschließen, obgleich auch Bildungspolitikerin Jette Waldinger-Thiering zuletzt die "sinnlosen Kehrtwenden" von Prien angeprangert hatte. Die Partei kritisiere die fachlichen Fehler von Prien, über das Personal-Tableau müsse sich der Ministerpräsident seine eigenen Gedanken machen, so ein Sprecher.

Grüne und FDP geben Ministerin Prien Rückendeckung

Die Jamaika-Partner springen Prien bei. „Was die Schulen jetzt brauchen, sind schnelle Fortschritte bei der Digitalisierung und eine klare Kommunikation. Politische Ränkespiele und Profilierung der Opposition braucht dagegen niemand“, sagte Anita Klahn ( FDP).

Bundesweit stünden Bildungsminister derzeit unter Beschuss, stellte Ines Strehlau (Grüne) fest. "Es scheint ein Sport der SPD zu sein in den Ländern, in denen sie in der Opposition ist, den Rücktritt der Bildungsminister zu fordern. So geschehen in Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen." Alle Politiker machten in der Pandemie Fehler. "Wichtig ist, dazuzulernen und die Fehler zu korrigieren." Das mache Prien. Die Rücktrittsforderung sei überzogen.