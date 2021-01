​Prien kündigt für Schulen flexible Prüfungsregelungen an

Kiel

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin, Karin Prien ( CDU), kündigt für Schulen in der Corona-Krise flexible Prüfungsregelungen an. „Die in diesem Jahr erworbenen Abschlüsse werden denen früherer und späterer Jahrgänge gleichwertig sein und von den Ländern gegenseitig anerkannt“, sagte Bildungsministerin am Mittwoch im Landtag.

Die Schüler seien durch die bisherige Schulzeit gut auf den Abschluss vorbereitet und könnten zuversichtlich in die Prüfungen gehen.

Anzeige

Zahl der Abschluss-Prüfungen in Schleswig-Holstein wird reduziert

Für die Abschlüsse nach der 9. und 10. Klasse werde die Zahl der schriftlichen Prüfungen reduziert, kündigte Prien an. Die Bearbeitungszeit werde verlängert und auf Wunsch eine weitere mündliche Prüfung ermöglicht. Sollten die Prüfungsergebnisse aller Schüler in einem Prüfungsfach deutlich nach unten vom Durchschnitt der letzten drei Vor-Pandemie-Jahre abweichen, kann die Schulaufsicht eine Anpassung der Noten vornehmen.

Für den ESA und den MSA werden die Schüler ab dem 1. März eine intensive und gezielte Vorbereitung auf die schriftlichen Prüfungsfächer bekommen. "Das können wir und das hat auch im letzten Jahr sehr gut funktioniert", sagte Karin Prien.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch den Abiturienten werde eine gezielte Vorbereitungszeit auf die Prüfungen ermöglicht, sagte Prien. „Außerdem sehen wir eine größere Auswahlmöglichkeit der Aufgaben und eine Zeitverlängerung während der Prüfungen vor.“ Und weiter: "Zusätzlich stimmen wir in der KMK ab, ob wir im Abitur bei deutlich nach unten abweichenden Durchschnittsergebnissen eine Anpassung der Noten vornehmen."

Die besonderen Herausforderungen der Schüler hätte Karin Prien auch bei der Frage der freiwilligen Wiederholung im Blick. Sie sagt: "Das Corona-Wiederholungsjahr wird nicht mitgezählt, es hat also keine Auswirkungen auf die Höchst-Verweildauer insbesondere in der Oberstufe."

Karin Prien über Schulöffnung in Schleswig-Holstein

Karin Prien betonte in Bezug auf den Perspektiv-Plan, den Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther vorstellte: "Wichtig ist dies vor allem für die Kinder an den Grundschulen – sie leiden besonders unter der jetzigen Situation und brauchen ihre Lehrkräfte, die sie in der Schule unterstützen und fördern." Und weiter: "Wenn wir bis zum Stichtag am 8. Februar sieben Tage eine landesweite Inzidenz von unter 100 hatten, die zudem einen klaren Trend nach unten zeigt, dann gehen die Jahrgänge 1-6 ab dem 15. Februar in den Wechselunterricht."

Sollte die Inzidenz vor dem 8. Februar bereits 21 Tage deutlich unter 100 mit einem klaren Trend nach unten weisen, dann gibt es ab dem 15.02. Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und Schüler von Klassenstufe 1 bis Klassenstufe 6.

"Zur Ehrlichkeit, die wir schuldig sind, gehört aber auch zu sagen: Sollte sich das Pandemiegeschehen hingegen deutlich verschärfen und damit die Inzidenz über 100 liegen, würde das die Öffnung der Grundschulen für den Wechsel- oder Präsenzunterricht verzögern", sagte Karin Prien. Aber auch für die Klassenstufen 7 bis 13 und für die berufsbildenden Schulen gibt der Perspektivplan klare Rückkehrmöglichkeiten in den Präsenzunterricht vor. Für die Abschlussklassen und die Prüfungen gilt weiterhin, dass es auf jeden Fall Präsenzangebote geben wird, ab Stufe 2 dann auch Präsenzunterricht für alle Abschlussklassen. Auch die Prüfungen können in Präsenz stattfinden.