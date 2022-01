Kiel/Pinneberg

Wohin man auch schaut: Karin Prien beherrscht die Schlagzeilen. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin ist seit Jahresbeginn Präsidentin der Kultusministerkonferenz und damit Sprecherin für ein Thema, das vielen Menschen auf den Nägeln brennt: Wie kann Schulunterricht trotz Corona fortgesetzt werden? Auch bewirbt sich die liberale CDU-Politikerin als stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende, forderte öffentlichkeitswirksam den Rauswurf von Rechtsaußen Hans-Georg Maaßen aus der Union, trat diese Woche beim ZDF-Mann Markus Lanz auf – und macht fast nebenbei auch noch Landtagswahlkampf.

Der Kreisverband Pinneberg will sie am kommenden Dienstag im Wahlkreis 24 als Direktkandidatin nominieren; einen parteiinternen Gegenkandidaten gibt es voraussichtlich nicht. Für die 56-Jährige würde damit eine Zeit von Pleiten, Pech und Pannen enden.

Ursprünglich hatte Prien, die mit ihrer Familie in Hamburg lebt, im Wahlkreis Neumünster antreten wollen und dorthin sogar ihren Zweitwohnsitz aus Kiel verlegt. Doch die Parteifreunde verschränkten die Arme: Anfang Februar 2021 hatten mächtige Kräfte ihren Kreischef geschasst, den Unternehmer und Landtagsabgeordneten Wolf Rüdiger Fehrs (54), und stattdessen die stellvertretende CDU-Landeschefin Prien als Direktkandidatin installieren wollen. Anders als andere Parteien gewinnt die Nord-Union ihre Mandate meist direkt in den Wahlkreisen, die Listenplätze ziehen in der Regel nicht. Doch dann kam Fehrs Nachfolger Hauke Hansen Prien in die Quere, Neumünsters neuer CDU-Chef. Prien drohte, mit großem Trara zu scheitern – und zog ihre Bewerbung im letzten Moment zurück.

Bisheriger Kandidat zog sich aus gesundheitlichen Gründen zurück

Mit Pinneberg scheint für die Spitzenpolitikerin überraschend eine Ideallösung gefunden zu sein. Der ursprünglich nominierte Ratsherr Carl-Eric Pudor, jahrelanger Wahlkreisbüroleiter der selbst in CDU-Kreisen als ultrakonservativ geltenden ehemaligen Bundestagsabgeordneten Ole Schröder und Michael von Abercron, hatte im November aus gesundheitlichen Gründen auf eine Kandidatur verzichtet. Der Platz war also frei, die Gelegenheit günstig, und zudem sehnten sich Pinnebergs CDU-Mitglieder um Kreischef Christian von Boetticher wieder nach Einfluss in den Führungsetagen. Und nach Glanz.

Prien: „Alte Verbundenheit zur Region“

Karin Prien selbst spricht von einer „alten Verbundenheit zur Region“. In früheren Jahren war sie in Schenefeld als Rechtsanwältin tätig, gerade mal einen Steinwurf von Hamburg entfernt. „Die breite Unterstützung im Kreis motiviert mich und ist ein starkes Zeichen, dass die CDU in Pinneberg, Schenefeld und Halstenbek mit einem engagierten Wahlkampf diesen Wahlkreis holen will. Dafür stehe ich gerne bereit und freue mich auf unseren Wahlkampf vor Ort.“

Die Nominierung ist das Eine. Aber ob die Kandidatur am Ende tatsächlich gelingt? Zumindest ihr SPD-Konkurrent Kai Vogel gibt sich demonstrativ gelassen. „Ich habe den Wahlkreis zweimal gewonnen und will dieses auch erneut“, sagte er unserer Zeitung. „Direktkandidaten sollten einen besonderen Bezug zu ihrem Wahlkreis haben, um sich mit Sachverstand und vollem Herzen für die Bürgerinnen und Bürger einzusetzen. Während ich mit meiner Familie seit über 20 Jahren in diesem Wahlkreis wohne, sehe ich bei Frau Prien ehrlicherweise kaum einen Bezug.“