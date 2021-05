Kiel

Im Gespräch mit KN-online verwies sie auf die Regeln des Rates für deutsche Rechtschreibung. Lehrerinnen und Lehrer seien aufgefordert, sich daran zu halten. An einer Kieler Schule hatte eine Pädagogin ihren Schülern ein Binnen-I in die Klassenarbeit korrigiert. Die Ministerin stellte klar: Wenn ihr dieser Fall gemeldet würde, drohten der Lehrkraft schulaufsichtliche Maßnahmen.

"Das Thema entwickelt sich zum Kulturkampf"

Liebe BürgerInnen, Mitarbeiter*innen und Wähler_innen: Manche Schreib- und Sprechweise ist zum Politikum geworden. „Das Thema Gendersprache entwickelt sich zum Kulturkampf“, sagt Prien. Verfechtern der geschlechtergerechten Sprache geht es darum, alle Geschlechter respektvoll anzusprechen und zugleich sicht- und hörbar zu machen, dass es Menschen gibt, die sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugehörig fühlen. Prien betont, dass die deutsche Sprache stets Veränderungen ausgesetzt sei. Auch halte sie Respekt vor Menschen für durchaus angesagt, die sich bei der rein maskulinen Form nicht hinreichend gewürdigt fühlen. Allerdings habe so mancher den Eindruck, dass es eher darum gehe, politische Auffassungen durchzusetzen. „Dass man sich dagegen verwehrt, kann ich nachvollziehen. Ich trage dafür Sorge, dass in meinem Bereich eine zwangsweise Veränderung der Sprache nicht stattfindet.“

GEW spricht von sich ändernden Zeiten

Schule habe eine hohe Verantwortung, betont Jens Finger vom Philologenverband. „Es geht darum, Basiskompetenzen im Lesen und Schreiben, in Wortschatz und Grammatik vermitteln. Genderformen wie das Binnen-I., ein Sternchen oder ein Unterstrich dienen nicht der Verständlichkeit und verwirren eher.“ Bernd Schauer, Landesgeschäftsführer der Lehrergewerkschaft GEW mahnt zur Gelassenheit und zitiert Bob Dylan: „The times they are a-changing. Das Letzte, was wir brauchen, ist ein gesetzliches Genderverbot.“

Auslöser von Hamburger CDU

Der Landesvorstand der Hamburger CDU hatte sich in dieser Woche mit einem einstimmigen Beschluss hinter seinen Parteichef Christoph Ploß gestellt. Dieser hatte ein Verbot von Gendersprache in staatlichen Institutionen gefordert. Prien hält das für überzogen. Breite Unterstützung erhalten die Hamburger Parteifreunde dagegen sowohl von der Jungen Union Schleswig-Holstein als auch der konservativen CDU-Mittelstands- und Wirtschaftsunion. „Neben den öffentlichen Institutionen würden wir auch den öffentlichen Rundfunk in die Forderung einbeziehen“, sagt Landesgeschäftsführer Thomas Klömmer.